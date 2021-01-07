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Düzce Belediyesi yıl boyu gönüllere dokundu

DÜZCE HABERLERİ  | 07.01.2021 13:02 | Son Güncelleme

Düzce Belediyesi, sosyal belediyecilik kapsamında çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Düzce Belediyesi, sosyal belediyecilik kapsamında çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri yaşlı, engelli, hasta ve ihtiyaç sahibi vatandaşların her daim yanında oldu.
Düzce Belediyesi Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğü, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün destekleriyle 56 mahalle genelinde bulunan yaşlı, engelli, hasta ve ihtiyaç sahibi vatandaşların banyosundan tırnak kesimi ve saç kesimine kadar tüm kişisel bakım hizmetlerini yıl boyunca devam ettirdi.
Ekipler, Korona virüs sebebiyle kısıtlı şekilde hizmet götürülebilen yaşlılara yönelik yeni yıl öncesi moral ziyareti gerçekleştirerek gönüllere dokunmayı sürdürdü.
Yaşlılarımızın hal ve hatırlarını sorarak, yanlarında getirdikleri hediyelerini takdim eden ekipler, ziyaret esnasında talep edilen öz bakım kişisel ve ev temizlik hizmetlerini de yerine getirerek, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün selamlarını ilettiler.

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