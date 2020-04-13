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Düzce Belediyesi Zabıta ekiplerinden marketlere denetim

DÜZCE HABERLERİ  | 13.04.2020 14:56 | Son Güncelleme

19) salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı’nın ve İl Olağanüstü Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda il merkezindeki tüm gıda satışı yapan işletmelere ( çiğ köfte, döner, pide lahmacun, pastane vb.) ve marketlere yönelik denetim gerçekleştirdi.Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, satıcıların iş yerlerinde maske ve eldiven takıp takmadıklarını kontrol ederek işletmecilere, halk sağlığını tehlikeye sokacak olumsuzluklardan kaçınarak salgına karşı eldiven ve maske kullanmaları yönünde uyarılarda bulundu.

19) salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı’nın ve İl Olağanüstü Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda il merkezindeki tüm gıda satışı yapan işletmelere ( çiğ köfte, döner, pide lahmacun, pastane vb.) ve marketlere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, satıcıların iş yerlerinde maske ve eldiven takıp takmadıklarını kontrol ederek işletmecilere, halk sağlığını tehlikeye sokacak olumsuzluklardan kaçınarak salgına karşı eldiven ve maske kullanmaları yönünde uyarılarda bulundu. Zabıta ekipleri marketleri de denetleyerek çalışanların belli aralıklarla değiştirmek kaydıydı eldiven ve maske kullanmasını istedi. Denetimlerde işyerlerine müşterilerin sosyal mesafe kuralına uyacak şekilde içeri alınması, işletme sorumlularının müşterilerini maskesiz alışveriş mekanlarına almaması, açıkta olan gıdalara müşterilerin elle temas etmemesi müşteri ve personelin mutlaka eldiven kullanması konusunda hassasiyet göstermeleri için uyarılar yapıldı. Ayrıca İl Olağanüstü Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda alınan kararlar gereği başta marketler olmak üzere maske takma zorunluluğu olan tüm iş yerlerinde müşterilere verilecek olan maske ve poşet eldivenlerin iş yerleri tarafından temin edilmesi ve tüm sorumluluğun işletmelere ait olduğu tebliğinde bulunuldu. Aykırı hareket eden iş yerlerine ise tespit tutanağı tutularak İl Hıfzıssıhha Kuruluna gönderildi.

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