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Düzce Belediyesinden anız yangını uyarısı

DÜZCE HABERLERİ  | 08.08.2020 11:43 | Son Güncelleme

Düzce Belediyesi anız yangınlarının sebep olabileceği afetler ile ilgili uyarıda bulundu.Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yapılan açıklamada ormanlık alanların civarında anız, ot ve dal benzeri şeylerin yakılmamasının yasak olduğu hatırlatıldı.Açıklamada anız yangınlarının doğal yaşama zarar verdiği vurgulanarak “Başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere, anız yakılması veya bağ ve bahçe artığı ot, dal ve benzeri şeylerin yakılması tehlikeli ve yasaktır.

Düzce Belediyesinden anız yangını uyarısı

Düzce Belediyesi anız yangınlarının sebep olabileceği afetler ile ilgili uyarıda bulundu.
Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yapılan açıklamada ormanlık alanların civarında anız, ot ve dal benzeri şeylerin yakılmamasının yasak olduğu hatırlatıldı.
Açıklamada anız yangınlarının doğal yaşama zarar verdiği vurgulanarak “Başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere, anız yakılması veya bağ ve bahçe artığı ot, dal ve benzeri şeylerin yakılması tehlikeli ve yasaktır. Aynı zamanda canlılara zarar vermekte ve çevre kirliliğine neden olmaktadır. Büyük yangınlara sebep olmaması için lütfen dikkat edelim. Gelecek nesilleri düşünelim” denildi.

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Merkez
Mehtap Eczanesi
Merkez
Bahçelievler Eczanesi
Merkezkkonutlar
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Merkezkonuralp
Büyük Eczanesi
Akcakoca
Emel Eczanesi
Cumayeri
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