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Düzce Belediyesi’nden ATM’lere dezenfekte

DÜZCE HABERLERİ  | 08.04.2020 16:42 | Son Güncelleme

Düzce’nin birçok noktasında dezenfeksiyon çalışması yapan Düzce Belediyesi, banka şubeleri ve ATM’lerde de korona virüse (Covid-19) karşı önlemler alıyor.Korona virüse karşı aldığı tedbirlerini düzenli bir şekilde sürdüren Düzce Belediyesi, Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturduğu ve çok sayıda personelden oluşan bir ekiple virüsün yayılımını engellemek amacıyla toplu taşıma araçlarından duraklara, pazar yerinden kamu hizmet binalarına kadar şehrin birçok noktasında hijyen ve dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor.Özel kıyafetli ekipler, halkın yoğun olarak kullandığı PTT ve banka şubeleri ile ATM’leri düzenli olarak dezenfekte ediyor.

Düzce Belediyesi’nden ATM’lere dezenfekte

Düzce’nin birçok noktasında dezenfeksiyon çalışması yapan Düzce Belediyesi, banka şubeleri ve ATM’lerde de korona virüse (Covid-19) karşı önlemler alıyor.
Korona virüse karşı aldığı tedbirlerini düzenli bir şekilde sürdüren Düzce Belediyesi, Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturduğu ve çok sayıda personelden oluşan bir ekiple virüsün yayılımını engellemek amacıyla toplu taşıma araçlarından duraklara, pazar yerinden kamu hizmet binalarına kadar şehrin birçok noktasında hijyen ve dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor.
Özel kıyafetli ekipler, halkın yoğun olarak kullandığı PTT ve banka şubeleri ile ATM’leri düzenli olarak dezenfekte ediyor.

Düzce Belediyesi’nden ATM’lere dezenfekte

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Sabah
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Öğle
13:02
İkindi
16:41
Akşam
19:34
Yatsı
20:57

Düzce Nöbetçi Eczaneler 8 Nisan Çarşamba

Genç Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Merkez
Bahçelievler Eczanesi
Merkezkkonutlar
Filiz Eczanesi
Merkezkonuralp
Dilara Eczanesi
Akcakoca
Serkan Eczanesi
Cumayeri
Hakan Eczanesi
Golyaka
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