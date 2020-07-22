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Düzce Belediyesinden su sayacı uyarısı

DÜZCE HABERLERİ  | 22.07.2020 16:45 | Son Güncelleme

Düzce Belediyesi faturalı su sayaçlarının ölçüm hassasiyeti ve kullanılan su miktarının ölçümünde hataların ortaya çıkmaması için vatandaşlara bir duyuru yaparak mekanik su sayaçlarının muayene ve kontrol edilmesi gerektiğini belirtti.Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü eski tip sayaç olarak bilinen faturalı su sayaçlarının en uzun 10 yıl süre ile sorunsuz çalıştığını ifade ederek yaklaşık 5 yıl sonra ölçümlerinde sapma tespit edildiğini belirterek vatandaşların maddi zarar riskine karşı Düzce Belediyesi ekiplerine muayene ve kontrol yaptırması önerisinde bulundu.

Düzce Belediyesi faturalı su sayaçlarının ölçüm hassasiyeti ve kullanılan su miktarının ölçümünde hataların ortaya çıkmaması için vatandaşlara bir duyuru yaparak mekanik su sayaçlarının muayene ve kontrol edilmesi gerektiğini belirtti.
Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü eski tip sayaç olarak bilinen faturalı su sayaçlarının en uzun 10 yıl süre ile sorunsuz çalıştığını ifade ederek yaklaşık 5 yıl sonra ölçümlerinde sapma tespit edildiğini belirterek vatandaşların maddi zarar riskine karşı Düzce Belediyesi ekiplerine muayene ve kontrol yaptırması önerisinde bulundu. Müdürlükten yapılan açıklamada Ölçü Ayar Kanununa göre damga süresi 10 yılı aşmış su sayaçlarının yetkili kurum tarafından muayene edilmesi gerektiğini belirterek “Yapılan testlerde mekanik su sayaçlarının 5 yıldan sonra ölçüm hassasiyetinin azaldığı ve hatalı ölçüm yaptığı bilinmektedir. Yetkili kişilerce yapılan testi geçen su sayaçlarının yeniden damgalanması, testi geçemeyen 10 yıl ve üzeri kullanılan sayaçların değiştirilmesi gerekmektedir. Hatalı ölçüm yapan su sayaçları hem vatandaşımız için hem de kurumumuz için maddi zarara neden olabilmektedir” ifadeleri kullanıldı.
Özellikle vatandaşların maddi zarara uğramaması ve hatalı ölçüm nedeniyle kesilen yanlış faturalarla karşılaşmaması adına konu hakkında hassas davranmaları gerektiği belirtildi.

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