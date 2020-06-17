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Düzce Belediyesi’nin evde bakım hizmetleri başlatıldı

DÜZCE HABERLERİ  | 17.06.2020 21:50 | Son Güncelleme

19) salgını dolayısıyla askıya alınan evde bakım hizmetleri, 1 Haziran itibariyle yeniden başladı.Düzce Belediyesi Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, maske, eldiven ve sosyal mesafe kurallarına riayet ederek bakıma muhtaç vatandaşları yalnız bırakmıyor.

19) salgını dolayısıyla askıya alınan evde bakım hizmetleri, 1 Haziran itibariyle yeniden başladı.
Düzce Belediyesi Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, maske, eldiven ve sosyal mesafe kurallarına riayet ederek bakıma muhtaç vatandaşları yalnız bırakmıyor. Evde bakım hizmeti alan vatandaşların her türlü talebiyle yakından ilgilenen ekipler, vatandaşların günlük yemek ihtiyacı, ev temizliği, kişisel temizlik ve alışveriş gibi ihtiyaçlarını karşılıyor. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Sosyal belediyecilik ilkesi gereği 80 aile ile 200’e yakın vatandaşa günlük, haftalık ve aylık olarak belirlenen programlar dahilin de evde bakım hizmetleri verdiklerini belirtti. Evde bakım hizmetlerinden yararlanan vatandaşların sayısını daha da arttıracaklarını aktaran Özlü, “ Korona virüs salgını nedeniyle evde bakım hizmeti veren personeller, temizlik ve hijyen şartlarına önem göstererek hareket ediyorlar. Bu konuda oldukça hassas davranıyoruz. Çünkü hem personelimizin hem de yaşlılarımızın sağlığı her şeyden önemli. Personelimiz, bakım hizmeti alan vatandaşlarımızın rutin işlerini yapmalarının yanında, onlarla sohbet ederek bir nevi sosyal ihtiyaçlarını da gideriyor. Bu yönden de vatandaşlarımızın manevi ihtiyaçlarını karşılayarak moral anlamında da kendilerine destek oluyoruz. Kendilerinin yalnız olmadığını, kimsesiz olmadıklarını hissediyorlar ve mutlu oluyorlar” dedi.

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