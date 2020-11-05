Düzce Cam’a üniversite sanayi işbirliği ziyareti

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin ve Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, 2. OSB’de faaliyetlerini sürdüren Düzce Cam firmasını ziyaret etti.

Geçtiğimiz yıllarda Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın girişimleriyle ivme kazanan Üniversite Sanayi İşbirliği çalışmaları kapsamında Düzce’nin büyük sanayi kuruluşlarından biri olan Düzce Cam Sanayi firmasını ziyaret eden DTSO Başkanı Tuncay Şahin ve Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Cam Yönetim Kurulu Başkanı Kasım Aktaş ile bir araya geldi. Sanayi tesislerinin bilimsel araştırma ve çalışmalara kapılarının her zaman açık olması gerektiğini belirten Kasım Aktaş, Düzce Cam olarak Düzce Üniversitesi ile ortak çalışma alanlarını azami düzeyde kullanmaya çalıştıklarını ifade etti. Yüzün üzerinde firmaya ücretsiz olarak tahsis edilen akademik danışmanların hem kendilerini mesleki olarak geliştirdiklerini hem de danışmanlıklarını yürüttükleri firmalara katma değer sağladıklarını söyleyen DTSO Başkanı Tuncay Şahin, bu özel imkanı sağlayan Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’a teşekkür etti.



