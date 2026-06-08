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Düzce'de Aziz Yıldırım coşkusu! "Seçilmesinden mutluyuz"

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığına yeniden seçilen Aziz Yıldırım’ın zaferi, Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen programla coşkuyla kutlandı. Anıtpark Meydanı’nda düzenlenen programa katılan Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Yıldırım’ın Düzce’ye önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

Düzce'de Aziz Yıldırım coşkusu! "Seçilmesinden mutluyuz"
Burak Kavuncu

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa yeniden seçilen Aziz Yıldırım’ın başarısı, Düzce’de büyük bir sevinçle karşılandı. Düzce Belediyesi, Anıtpark Meydanı’nda düzenlediği programla Yıldırım’ın zaferini coşkuyla kutladı.

Düzce de Aziz Yıldırım coşkusu! "Seçilmesinden mutluyuz" 1

Sarı-lacivertli bayraklarla Anıtpark Meydanı’nı dolduran Fenerbahçeli taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde kutlamalara katıldı. Programa Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü de iştirak ederek taraftarların heyecanına ortak oldu. Havai fişek gösterileri eşliğinde coşkuyla gerçekleştirilen kutlama programında konuşan Başkan Özlü, Aziz Yıldırım’ın Düzce’ye olan katkılarına dikkat çekerek şunları söyledi: “Aziz Bey gerçekten bir Düzce dostudur. Biliyorsunuz Düzce’de Fenerbahçe’nin spor tesisleri var, Topuk Yaylası’nda. Aziz Bey Düzce’ye sürekli gelip giden, Düzce’yi asla unutmayan, adeta bizim hemşehrimizdir. Benim de çok eski bir dostumdur. Biz kendisinin Fenerbahçe Başkanı olarak seçilmesinden son derece mutluyuz. Bugün de Düzce’de bir kutlama töreni yaptık. Fenerbahçe’ye hayırlı olsun, Düzce’ye de hayırlı olsun.”

Düzce de Aziz Yıldırım coşkusu! "Seçilmesinden mutluyuz" 2

Düzce ile güçlü bağları bulunan Aziz Yıldırım, Topuk Yaylası’nda yer alan Fenerbahçe Tesisleri’nin şehre kazandırılmasında önemli katkılar sağladı. Yatırımları ve spora verdiği desteklerle Düzcelilerin yakından tanıdığı Yıldırım’ın ismi, Düzce’de bir bulvarda yaşatılıyor. Kutlama programı, taraftarların marşlar ve tezahüratlar eşliğinde gerçekleştirdiği coşkulu gösterilerle sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
Aziz Yıldırım Düzce
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