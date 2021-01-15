YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Düzce ev sahipliğinde tiyatro konuşuldu

Düzce ev sahipliğinde tiyatro konuşuldu

15.01.2021 18:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Düzce ev sahipliğinde tiyatro konuşuldu

Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Sahne Sanatları Bölümü tarafından düzenlenen “Tiyatroda Yeni Arayışlar” temalı I.

Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Sahne Sanatları Bölümü tarafından düzenlenen “Tiyatroda Yeni Arayışlar” temalı I. Ulusal Tiyatro Sempozyumu, açılış ve özel oturum programıyla başladı.
Çevrim içi olarak gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Dr. öğretim üyesi Süleyman İnceefe gerçekleştirdi. Sempozyumu pandemi öncesi planladıklarını, tiyatro gösterileri, bilimsel tartışmalar ve şenlikler eşliğinde gerçekleştirmek istediklerini belirten İnceefe, Covid-19 salgını nedeniyle online düzenledikleri programa katkı sağlayanlara teşekkür etti.
Programda konuşan Düzce Üniversitesi Sahne Sanatları Bölüm Başkanı Dr. öğretim üyesi Şebnem Sözer Özdemir, önemli bir etkinlikte bir araya geldiklerini ifade ederek, ülkemizde bu tür bilimsel etkinliklerin sayısının az olduğuna işaret etti. İlkinin Düzce Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen I. Ulusal Tiyatro Sempozyumu’nun her yıl tekrarlanmasını arzu ettiklerini söyleyen Özdemir, tiyatroların şu an kapalı olduğuna değinerek tiyatroları düşünmeye ve tartışmaya devam etmemiz gerektiğini sözlerine ekledi.
Sempozyumun heyecan ve mutluluğunu yaşadığını dile getiren Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı ve Sempozyum Onur Kurulu Eş Başkanı Prof. Dr. E. Yıldız Doyran, Sahne Sanatları Bölümü’nün 2018 yılında aktif eğitim hayatına başladığını, birçok sanatsal ve bilimsel projeyi büyük bir heyecanla ve disiplinle hayata geçirdiğini vurguladı. Covid-19 pandemisi nedeniyle online düzenledikleri sempozyumda emeği geçenlere ve proje paydaşlarına teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.
Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Covid-19 pandemisiyle hayatımıza giren uzaktan eğitim kavramının, tiyatro alanına da etki edeceğini belirterek, tiyatronun gelişim süreçleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Cumhuriyet dönemiyle birlikte yüksek düzeyde tiyatro eserlerinin kaleme alındığını dillendiren İlhan Genç, devletin de tiyatrolara destek verdiğine dikkat çekerek bu sanat alanının insanların kendi kendisiyle yüzleşmeyi sağladığını ifade etti.
Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Kerem Karaboğa’nın moderatörlüğündeki sempozyum özel oturumuna geçildi. Sempozyum Onur Konuğu Prof. Dr. Zehra İpşiroğlu, “Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Üzerine Yaklaşımların İmkanları” başlıklı sunumuyla programa katkı sağladı.
Tiyatro araştırmacıları ve sanatçılarının katılımlarıyla üç gün boyunca devam edecek I. Ulusal Tiyatro Sempozyumu’nda; 20. yüzyıldan bugüne çağdaş tiyatronun uygulamalı ve kuramsal süreçleri üzerinde durulacak, günümüz tiyatro eğitimi ve pratiğinde bu süreçlerin yansımaları tartışılacak ve yeni bakış açıları geliştirilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isim Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in pozunu böyle ti'ye aldı! Ünlü isim Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in pozunu böyle ti'ye aldı!
33. Abant Platformu Sonuç Bildirgesi Yayınlandı33. Abant Platformu Sonuç Bildirgesi Yayınlandı

Düzce Namaz Vakitleri 15 Ocak Cuma

İmsak
06:41
Sabah
08:11
Öğle
13:10
İkindi
15:37
Akşam
17:59
Yatsı
19:23

Düzce Nöbetçi Eczaneler15 Ocak Cuma

Emirgan Eczanesi
Merkez
Yağmur Eczanesi
Merkez
Bahçelievler Eczanesi
Merkezkkonutlar
Ahsen Eczanesi
Merkezkonuralp
Karadeniz Eczanesi
Akcakoca
Serkan Eczanesi
Cumayeri
Ülker Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Yaralı kedi için seferber oldular

Yaralı kedi için seferber oldular

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bulut ve meclis üyelerinden Destici’ye ziyaret

Bulut ve meclis üyelerinden Destici’ye ziyaret

Elindeki demir yüksek gerilim hattına temas eden usta ağır yaralandı

Elindeki demir yüksek gerilim hattına temas eden usta ağır yaralandı

Diyarbakır’da bir ilçede daha pozitif vaka sayısı sıfırlandı

Diyarbakır’da bir ilçede daha pozitif vaka sayısı sıfırlandı

Diğer Haberler

Düzce’de vahşi depolama tarih oluyor

Düzce’de vahşi depolama tarih oluyor

Başkan Özlü emekçinin yanında olduğunu gösterdi

Başkan Özlü emekçinin yanında olduğunu gösterdi

Müzik terapi ve uygulamaları ele alındı

Müzik terapi ve uygulamaları ele alındı

Düzce Üniversitesi’nin endüstriyel iş birlikleri bölge sınırlarını aştı

Düzce Üniversitesi’nin endüstriyel iş birlikleri bölge sınırlarını aştı

Görme engelli kardeşlerin hikayesi hayranlık uyandırıyor

Görme engelli kardeşlerin hikayesi hayranlık uyandırıyor

Anadolu Otoyolu'nda pikap ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda pikap ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.