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Düzce Güzel Sanatlar Lisesi’nden ‘Şehidim rahat uyu’ E-resim sergisi

DÜZCE HABERLERİ  | 15.07.2020 15:14 | Son Güncelleme

resim sergisi açtı.

resim sergisi açtı. Sergi içerisinde 15 Temmuz ile ilgili duygulandıran resimler yer aldı.
15 Temmuz hain darbe girişimi üzerinden 4 yıl geçti. Düzce’de bir dizi etkinlikler oluşturulurken, Düzce Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik günü dolayısı ile E-Resim sergisi açtı. Sergi de 15 temmuz ile ilgili resimler yer aldı. Öğrencilerin hazırladığı resimlerde 15 Temmuz’un seyrini değiştiren Ömer Halisdemir, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telefonla canlı yayına bağlanması, vatandaşların sokaklarda darbeye karşı birlik oluşu ve Türk bayraklı çocuklar yer aldı.

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Sabah
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Öğle
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İkindi
17:04
Akşam
20:33
Yatsı
22:18

Düzce Nöbetçi Eczaneler15 Temmuz Çarşamba

Genç Eczanesi
Merkez
Park Eczanesi
Merkez
Bahçelievler Eczanesi
Merkezkkonutlar
Yeni Konuralp Eczanesi
Merkezkonuralp
Seçkin Eczanesi
Akcakoca
Emel Eczanesi
Cumayeri
Ülker Eczanesi
Golyaka
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