YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Düzce İtfaiyesi’nden gönüllülere temel itfaiyecilik eğitimi

Düzce İtfaiyesi’nden gönüllülere temel itfaiyecilik eğitimi

DÜZCE HABERLERİ  | 17.02.2020 13:38 | Son Güncelleme

Düzce’nin gönüllüler esasıyla görev yapan ilk arama kurtarma ekibi DAKE, yangınlara müdahale edebilmek için Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden temel itfaiyecilik eğitimi aldı.Düzce’nin gönüllü arama kurtarma ekibi olan DAKE, yangınlara müdahale edebilmek için Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelinden itfaiye temel eğitimi aldı.

Düzce’nin gönüllüler esasıyla görev yapan ilk arama kurtarma ekibi DAKE, yangınlara müdahale edebilmek için Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden temel itfaiyecilik eğitimi aldı.
Düzce’nin gönüllü arama kurtarma ekibi olan DAKE, yangınlara müdahale edebilmek için Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelinden itfaiye temel eğitimi aldı. Arama kurtarma çalışmaları sırasında karşılaşacakları yangın durumunda ilk müdahaleyi yapabilecek temel eğitim alan DAKE ekibi, su altında, su üstünde, dağda, enkaz altında kurtarma eğitimlerinin ardından bu defa da yangınlara müdahale edebilecek duruma geldi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Vatandaşlar buldu! Ekipleri alarma geçirdiVatandaşlar buldu! Ekipleri alarma geçirdi
Bir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldıBir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Düzce Namaz Vakitleri 17 Şubat Pazartesi

İmsak
06:16
Sabah
07:41
Öğle
13:14
İkindi
16:09
Akşam
18:38
Yatsı
19:57

Düzce Nöbetçi Eczaneler17 Şubat Pazartesi

Utku Eczanesi
Merkez
Yeni Kent Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkezkkonutlar
Tuğba Eczanesi
Merkezkonuralp
Dilara Eczanesi
Akcakoca
Serkan Eczanesi
Cumayeri
Melek Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Düzce’de 51 okulda başarıya bir adım sınavı yapıldı

Düzce’de 51 okulda başarıya bir adım sınavı yapıldı

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

Kurugöl buz tuttu

Kurugöl buz tuttu

Düzce Üniversitesi Ruandalı öğrencilerin buluşmasına ev sahipliği yaptı

Düzce Üniversitesi Ruandalı öğrencilerin buluşmasına ev sahipliği yaptı

Çocukken keçi otlattığı tepeye hayalini kurduğu tesisi yaptı

Çocukken keçi otlattığı tepeye hayalini kurduğu tesisi yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.