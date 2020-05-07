Düzce Kasrı prestijli bir sosyal tesis olacak

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kullanım tasarrufu belediye şirketi Beltur A. Ş.’ye geçirilen, Düzce’nin en prestijli mekanı olacak Düzce Kasrı’nda yürütülen yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Çevre düzenlemeleri ve yol açma çalışmaları devam eden tesiste, görüntü kirliliğine yol açan baz istasyonları ve uydu alıcıları kaldırılacak. Düzce manzaralı sosyal tesis, “Düzce Mutfak Sanatlarının Merkezi “olacak. Tesisimizin yemek menüsü, Düzce’ye özgü yöresel lezzetlerden oluşacak. Menüsünde 81 çeşit Düzce yemeği olacak. Çerkez tavuğundan kasaba pilavına, Boşnak mantısından karalahana çorbasına kadar Düzce’nin tüm kültürel zenginliğini yansıtan menüler yer alacak.

Çalışmaları bizzat titizlikle yerinde denetleyen Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Alanında uzman arkadaşlarımız projeyi bitirdi. Bugün dış cephesi ve iç mimarisine de karar verdik. Ahşap görünümü ile modern ve doğaya uyum sağlayacak bir havası olacak. Bir kültür mozaiği olan ilimizin zengin mutfağından muhteşem yemeklerin yer alacağı tesis Düzce Mutfak Sanatları Merkezi olacak. Tesisimizin yemek menüsü Düzce’ye özgü yöresel lezzetlerinden oluşacak. Hem Düzcelilerimizin hem de dışarıdan gelen misafirler için temiz havası, eşsiz doğa manzarası ile herkesin zevkle vakit geçireceği Düzce’nin prestijine yakışır sosyal tesis haline gelecek. Amacımız gerek hemşehrilerimize gerek dışarıdan gelen misafirlerimize Düzce’ye özgü esintileri kaliteli bir şekilde yansıtmak” diye konuştu.

