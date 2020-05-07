YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Düzce Kasrı prestijli bir sosyal tesis olacak

Düzce Kasrı prestijli bir sosyal tesis olacak

DÜZCE HABERLERİ  | 07.05.2020 15:10 | Son Güncelleme

Düzce Belediye Başkanı Dr.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kullanım tasarrufu belediye şirketi Beltur A. Ş.’ye geçirilen, Düzce’nin en prestijli mekanı olacak Düzce Kasrı’nda yürütülen yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.
Çevre düzenlemeleri ve yol açma çalışmaları devam eden tesiste, görüntü kirliliğine yol açan baz istasyonları ve uydu alıcıları kaldırılacak. Düzce manzaralı sosyal tesis, “Düzce Mutfak Sanatlarının Merkezi “olacak. Tesisimizin yemek menüsü, Düzce’ye özgü yöresel lezzetlerden oluşacak. Menüsünde 81 çeşit Düzce yemeği olacak. Çerkez tavuğundan kasaba pilavına, Boşnak mantısından karalahana çorbasına kadar Düzce’nin tüm kültürel zenginliğini yansıtan menüler yer alacak.
Çalışmaları bizzat titizlikle yerinde denetleyen Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Alanında uzman arkadaşlarımız projeyi bitirdi. Bugün dış cephesi ve iç mimarisine de karar verdik. Ahşap görünümü ile modern ve doğaya uyum sağlayacak bir havası olacak. Bir kültür mozaiği olan ilimizin zengin mutfağından muhteşem yemeklerin yer alacağı tesis Düzce Mutfak Sanatları Merkezi olacak. Tesisimizin yemek menüsü Düzce’ye özgü yöresel lezzetlerinden oluşacak. Hem Düzcelilerimizin hem de dışarıdan gelen misafirler için temiz havası, eşsiz doğa manzarası ile herkesin zevkle vakit geçireceği Düzce’nin prestijine yakışır sosyal tesis haline gelecek. Amacımız gerek hemşehrilerimize gerek dışarıdan gelen misafirlerimize Düzce’ye özgü esintileri kaliteli bir şekilde yansıtmak” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Anadolu'nun simgesiydi! Sayıları 54 yılda 500'e yükseldi Anadolu'nun simgesiydi! Sayıları 54 yılda 500'e yükseldi
Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Memur-Sen açlık-yoksulluk sınırını açıkladı

Memur-Sen açlık-yoksulluk sınırını açıkladı

Asırlık 15’i geleneğine korona virüs engeli

Asırlık 15’i geleneğine korona virüs engeli

Damdan düşen kadın ağır yaralandı

Damdan düşen kadın ağır yaralandı

İki takla attığı kazayı sosyal medya hesabından paylaştı

İki takla attığı kazayı sosyal medya hesabından paylaştı

Aslanapa’da ’’Danelik mısır tohumu’’ dağıtıldı

Aslanapa’da ’’Danelik mısır tohumu’’ dağıtıldı

Büyükşehir Ayvalık için kesenin ağzını açtı

Büyükşehir Ayvalık için kesenin ağzını açtı

Düzce Namaz Vakitleri 7 Mayıs Perşembe

İmsak
03:58
Sabah
05:39
Öğle
12:57
İkindi
16:50
Akşam
20:05
Yatsı
21:39

Düzce Nöbetçi Eczaneler 7 Mayıs Perşembe

Hekimoğlu Eczanesi
Merkez
Nimet Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkezkkonutlar
Tuğba Eczanesi
Merkezkonuralp
Nimet Eczanesi
Akcakoca
Emel Eczanesi
Cumayeri
Melek Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Prof. Dr. Özdemir “Korona virüs ile tarım ve gıdanın önemi bir kez daha anlaşıldı”

Prof. Dr. Özdemir “Korona virüs ile tarım ve gıdanın önemi bir kez daha anlaşıldı”

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Şehrin dört bir yanında çalışmalar sürüyor

Şehrin dört bir yanında çalışmalar sürüyor

Düzce'de iki ilçeye giriş ve çıkışlara sınırlandırma

Düzce'de iki ilçeye giriş ve çıkışlara sınırlandırma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.