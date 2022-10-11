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Düzce Ovası'nda sis dron ile görüntülendi

11.10.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce Ovası'nda sis dron ile görüntülendi

Düzce Ovası'nın üzerini kaplayan sis tabakası havadan görüntülendi.

Kentte gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran sis, Gölyaka-Düzce bağlantı yolunun Duraklar ve Aydınpınar kesiminde görüş mesafesini yer yer 50 metreye kadar düşürdü.

Ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmazken, sürücüler trafikte kontrollü seyrediyor.

Düzce Ovası'nın üzerini kaplayan sis bulutu, dron ile görüntülendi.

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