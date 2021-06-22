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Düzce sokakları gönüllüler ve dezavantajlı grupların bir araya getirilmesiyle renklendi

22.06.2021 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atölyelerde yeteneklerini sergileyen katılımcılar, sokakları rengarenk boyadı, ördükleri örgüleri ağaçlara giydirdi, sokak hayvanları için renkli kuş yuvaları ve yiyecek kapları hazırladı

Düzce'de gönüllüler ve dezavantajlı grupların kaynaşmaları amacıyla bir araya getirildiği Gönüllülük Merkezinde yapılan birbirinden renkli eserler, cadde ve sokakları süsledi.

Düzce Belediyesi ve Düzce Sosyal Etkinlikler Derneği (DÜSED) iş birliğiyle Gençlik ve Spor Bakanlığının "Gençlik Projeleri Destek Programı" kapsamında Bahçeşehir Mahallesi'ndeki belediye hizmet binasında Gönüllülük Merkezi kuruldu.

"Düzce Gönüllüleri Bir Arada" sloganıyla açılan merkezde iki tematik alanda 8 atölye hazırlandı. Her yaştan gönüllüler ve dezavantajlı kesimin bir araya getirildiği merkezde, grupların sosyal ve sportif faaliyetlerle kaynaştırılması hedefleniyor.

Bu kapsamda katılımcıların atölyelerde yeteneklerine göre hazırladığı sanat eserleri, belirlenen cadde ve sokaklarda yerini aldı. Çocuklar boyalarla sokaklara geleneksel oyunlar çizerken, ev hanımları da ördükleri örgüleri ağaçlara giydirdi.

Bazı hayvanseverler ise sokak hayvanları için kuş yuvaları ve yiyecek kapları hazırlayarak cadde ve sokaklara yerleştirdi.

Proje kapsamında yine iki "gençlik sokağı" hazırlanarak rengarenk hale getirildi.

- "Burada üretilen tüm sanat eserleri sokaklara taşınıyor"

Proje sorumlularından Ebru Batum, AA muhabirine, Bakanlığın hibe desteğiyle yürütülen projenin tamamen gönüllük esasına dayalı olduğunu anlattı.

Genç nesillere hizmet amacı güden bir proje yürüttüklerini dile getiren Batum, "Gönüllük esasında 8 atölye kurduk. Özellikle gönüllüler ile her yaştan dezavantajlı insanları bir araya getirdik. Sosyal ve sportif faaliyetler yürütmeyi planlıyoruz." dedi.

Gönüllük Merkezi'ne katılımın çok yoğun olduğuna işaret eden Batum, şöyle konuştu:

"Her yaşa hitap ettiğimiz için spor, İngilizce, iyilik kulübü, çevre kulüplerine kayıtlar alıyoruz. Gönüllük faaliyetlerimiz arasında 'gençlik sokağı' oluşturmak vardı. Her kesimden insanla çevre düzenlemesi veya sokak planlaması yapma hedefimiz vardı. Dışarıda gördüğünüz kuş yuvalarını da tamamen geri dönüşüm malzemesinden elde ettik. Tamamen gönüllülerin oluşturduğu malzemeler. Faaliyetlerimizin asıl gayesi buydu. Kendilerine özel bir sokak tasarladılar ve şimdi gönüllülerimiz keyfini çıkarıyorlar. Burada üretilen tüm sanat eserleri sokaklara taşınıyor. Çevremizi güzelleştirmekle kalmıyor, hayvan sevgisini de ön plana çıkarıyoruz."

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