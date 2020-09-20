YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Düzce Trafik’ten alkol uygulaması

Düzce Trafik’ten alkol uygulaması

DÜZCE HABERLERİ  | 20.09.2020 19:12 | Son Güncelleme

655 Karayolu Konuralp mevkiinde kontrol yaptı.

655 Karayolu Konuralp mevkiinde kontrol yaptı. Kontrollerde 27 araç sürücüsüne 33 bin 750 lira cezai işlem uygulandı.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Konuralp mevkiinde uygulama yaptı. Özellikle alkollü sürücüler üzerinde denetim yapan ekipler, sürücülere alkolmetre ile alkol testi yaptı. Araç ve sürücü GBT’si de yapılan uygulamada 189 araç kontrol edildi. 3 alkollü araç ve sürücüsüne, sürücü belgesi olmayan 4 kişiye ve diğer kanun maddelerini ihlal eden 27 araç sahibine 33 bin 750 TL cezai işlem uygulandı.

Dur ihtarına uymadı ekipler kovalamaca ile yakalandı
Konuralp polis uygulama noktasında polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan Doğan Y.’nin kullandığı lüks otomobil, polisin sıkı takibi sonucunda Hamidiye Mahallesi D-100 yan yolda yakalandı. Kaçamayacaklarını anlayan sürücü ve otomobilde bulunan 3 kişi aracı bırakarak kaçmaya çalıştı. Olay yerine gelen ekipler tarafından yakalanan şahısların otomobilinde yapılan aramadan ise uyuşturucu kullanım aparatları yakalandı. Sürücü Doğan Y. ve yanındaki 3 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, 7 bin 362 TL’de ceza uygulandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSongül Karlı'nın eski hali şaşırttıSongül Karlı'nın eski hali şaşırttı
Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Asırlık dut ağacı zamana meydan okuyor
Asırlık dut ağacı zamana meydan okuyor
Op. Dr. Baran: “Çikolata kisti olan hastalar idrar yolları ve böbreklerini mutlaka kontrol ettirmeli”
Op. Dr. Baran: “Çikolata kisti olan hastalar idrar yolları ve böbreklerini mutlaka kontrol ettirmeli”
Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip çıktı
Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip çıktı
Çobanlardan genel kurul tepkisi
Çobanlardan genel kurul tepkisi
Yaban tavşanı avladılar, 4 bin 715 TL ceza yediler
Yaban tavşanı avladılar, 4 bin 715 TL ceza yediler
Ahilik Haftası’nda düzenlenen yarışma renkli görüntülere sahne oldu
Ahilik Haftası’nda düzenlenen yarışma renkli görüntülere sahne oldu

Düzce Namaz Vakitleri 20 Eylül Pazar

İmsak
05:09
Sabah
06:34
Öğle
12:54
İkindi
16:20
Akşam
19:04
Yatsı
20:23

Düzce Nöbetçi Eczaneler20 Eylül Pazar

Aydınpınar Eczanesi
Merkez
Mine Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkezkkonutlar
Tuğba Eczanesi
Merkezkonuralp
Çuhallı Eczanesi
Akcakoca
Serkan Eczanesi
Cumayeri
Melek Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
0 Emisyonlu hareketlilik için pedal bastılar
0 Emisyonlu hareketlilik için pedal bastılar
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Başkan Yanmaz klasik motosiklet tutkunlarıyla
Başkan Yanmaz klasik motosiklet tutkunlarıyla
Kent Konseyi Başkanı Dilber, hain saldırıyı kınadı
Kent Konseyi Başkanı Dilber, hain saldırıyı kınadı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.