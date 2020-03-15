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Düzce Uğur Lisesi bir kez daha farkını ortaya koydu

DÜZCE HABERLERİ  | 15.03.2020 10:20 | Son Güncelleme

Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı tatil programı göre öğrencilerin online ve interaktif eğitim alabilecekleri eksikliklerin giderilebileceği uzaktan eğitim sistemi ile tatil süresince öğrencilerini yakından takip edecek.Uğur Okulları Genel Müdürlüğü’nün yapmış olduğu öncülükle Metodbax Sistemi ve Düzce Uğur Fen Ve Anadolu Lisesi’nin yaptığı interaktif sanal sınıflar oluşturularak bilgilendirmeleri yapıldı.

Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı tatil programı göre öğrencilerin online ve interaktif eğitim alabilecekleri eksikliklerin giderilebileceği uzaktan eğitim sistemi ile tatil süresince öğrencilerini yakından takip edecek.
Uğur Okulları Genel Müdürlüğü’nün yapmış olduğu öncülükle Metodbax Sistemi ve Düzce Uğur Fen Ve Anadolu Lisesi’nin yaptığı interaktif sanal sınıflar oluşturularak bilgilendirmeleri yapıldı. Bu kapsamda öğrenciler ve öğretmenler oluşturulan sanal sınıflarla evlerinde derslerine kaldıkları yerlerden devam ederek hiç bir aksaklığa yol açmadan süreci tamamlayacaklar.

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