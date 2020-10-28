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Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Bayramı’nı etkinliklerle kutladı

DÜZCE HABERLERİ  | 28.10.2020 17:10 | Son Güncelleme

Düzce Üniversitesi, Cumhuriyetin kuruluşunun 97.

Düzce Üniversitesi, Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yılını güne yönelik düzenlediği anlamlı etkinliklerle kutladı.
Bu etkinliklerin ilkinde, Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı "Türkiye Cumhuriyeti’nin Önemi ve Değeri" başlıklı online konferans gerçekleştirildi. Konferansa katılmaktan mutluluk duyduğunu belirten Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu, Cumhuriyetin 97. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti’nin sıradan bir devlet olmadığına dikkat çeken Oğuzoğlu, "Cumhuriyetimizin yurttaşlarımızın şehit ve gazi olma pahasına ve çetin savaşlar sonrasında kuruldu ve parlak bir tarih sayfasından bugünlere gelindi. Türk milleti ve devleti Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sevr Antlaşması ile yok edilmek istendi. Bu ağır şartlar içerisinde nereden nereye gelindiğinin, Cumhuriyetin nasıl kurulduğunun ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öneminin iyi idrak edilmesi gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti devletinin çağdaş, demokratik ve millete dayalı bir devlet" dedi.
Konuşmaların ardından Cumhuriyet Bayramı kapsamında Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nin düzenlediği “Geçmişten Geleceğe İzler” başlıklı sanal sergi açıldı. Cumhuriyet Bayramımızı kutlamak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitleri anmak amacıyla düzenlenen sergide Yıldız Doyran, Ferhat Kamil Satıcı, Burhan Yılmaz, Burcu Günay, Suzan Tepe Yılmaz, Mehmet Örs, Evren Selçuk, Hüseyin Baran, Zeynep Gürler, Zehra Seda Boztunalı, Özkan Işık, Özgür Ballı ve Tevfik Altan Doyran’a ait eserler yer aldı. 29 Ekim-29 Kasım 2020 tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak “Geçmişten Geleceğe İzler” sergisi sanal olarak da ziyaret edilebilecek.

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