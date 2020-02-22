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Düzce Üniversitesi EURIE’ zirvesine damga vurdu

DÜZCE HABERLERİ  | 22.02.2020 12:25 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük yükseköğretim zirvelerinden biri olarak kabul edilen ve bu yıl 5’incisi düzenlenen Avrasya Yükseköğretim Zirvesi (EURIE), İstanbul Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirildi.Avrasya Üniversiteler Birliği’nin (EURAS) düzenlediği Avrasya Yükseköğretim Zirvesi (EURIE), “Uluslararası Eğitim için Birleşiyoruz” sloganı ile üç gün süresince önemli etkinliklere ve eğitim iş birliklerine sahne oldu.

Dünyanın en büyük yükseköğretim zirvelerinden biri olarak kabul edilen ve bu yıl 5’incisi düzenlenen Avrasya Yükseköğretim Zirvesi (EURIE), İstanbul Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirildi.
Avrasya Üniversiteler Birliği’nin (EURAS) düzenlediği Avrasya Yükseköğretim Zirvesi (EURIE), “Uluslararası Eğitim için Birleşiyoruz” sloganı ile üç gün süresince önemli etkinliklere ve eğitim iş birliklerine sahne oldu. Düzce Üniversitesi yükseköğretim alanındaki bu önemli organizasyona katılarak eğitim-öğretim, ihtisaslaşma ve bilimsel araştırma başta olmak üzere birçok alanda yürüttüğü faaliyetler hakkında katılımcıları bilgilendirerek uluslararası üniversitelerle iş birliği imkanlarını geliştirdi.
60 ülkeden 200 üniversite ile 2 bin 500’ün üzerinde rektör, rektör yardımcısı, akademisyen ve uluslararası eğitim sektöründen uzman katıldığı organizasyona; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Avrasya Üniversiteler Birliği Başkanı Dr. Mustafa Aydın, YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Rahmi Er, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve birçok konuk katıldı.
EURAS’ın desteği ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB), THY, Türkiye Ulusal Ajans, TÜBİTAK, British Council, UNIMED, Campus France, Nuffic’in katkı ve katılımlarıyla gerçekleşen zirvenin ana konuşmacısı ise Avrupa Birliği (AB) eski Göç ve Mülteci Çalışmaları Dönem Komiseri Dimitris Avramopoulos oldu.
Düzce Üniversitesi standını ziyaret eden katılımcıları bilgilendiren ve Düzce Üniversitesi’nin tanıtımını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi yetkilileri; Üniversitenin Enstitüleri, Fakülteleri, Yüksekokulları ve Meslek Yüksekokulları ile lisans ve ön lisans programları hakkında bilgiler paylaştı. Düzce Üniversitesi akademisyenlerinin ihtisaslaşma programı kapsamında çiftçilerle el ele vererek geliştirdiği örnek kalkınma modelinin bir sonucu olarak Düzce Üniversitesi’nin ürettiği 30’dan fazla ürün de ziyaretçilerle paylaşıldı.
Düzce Üniversitesi’nin “DUlife” çatı markası altında kozmetik ürünlerin Melenis, bitkisel ürünlerin Herbynia ve arı ürünlerinin markası “ApideVera” olmak üzere tescillediği ve lisansladığı 4 markasına ait bu ürünler ziyaretçiler tarafından ilgi ve beğeniyle karşılandı.
Avrasya Yükseköğretim Zirvesi’nin üçüncü ve son gün programına katılan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, farklı ülke üniversitelerin stantlarını ziyaret ederek Bangladeş’ten Daffodil International University ve Hindistan’dan Sathyabama Institute of Science and Technology ile MoU Protokolü Memorandum of Understanding anlaşması imzaladı.
Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, program kapsamında düzenlenen “Yükseköğretimde Kadın Liderliği” paneline de konuşmacı olarak katıldı. YÖK Yürütüme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan’ın moderatörlüğündeki panelde konuşan Rektör Çakar, kadın liderliği, liderlik ve yöneticilik arasındaki farklar, yükseköğretimde kadın yöneticilerle ilgili istatiksel veriler ve kadın liderliği araştırmaları gibi birçok konuda bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

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