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Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi kapandı

DÜZCE HABERLERİ  | 17.06.2020 16:42 | Son Güncelleme

2021 Akademik yılında öğrenci almayacak.

Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi kapandı

2021 Akademik yılında öğrenci almayacak. Bu fakülteye bağlı bölümler artık Mühendislik Fakültesi üzerinden öğrenci alacak.
Yüksek Öğretim Kurumlarına bağlı fakülte, enstitü ve yüksek okulların bazıları Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile kapatıldı. 15 Üniversite de 26 Fakülte, enstitü veya Yüksek okul kapatıldı. Kapatılan fakültelerden biri de Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi oldu. Ağaç İşleri ve Endüstri, Bilgisayar, Elektrik Elektronik, Makine ve İmalat, İnşaat ve Polimer Mühendisliklerini bulunduran Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi’nde 2 bin 300 öğrenci bulunuyor. Bu öğrenciler okuldan mezun olasıya kadar Teknoloji Fakültesi’nde öğrenim görmeye devam edecek. Mezun olduklarında da diplomalarında Teknoloji Fakültesi mezunu olarak yer alacak. Fakat 2020-2021 Akademik yılında fakülte öğrenci almayacak. Fakülteye bağlı olan bölümler Mühendislik fakültesine geçecek. Hem Mühendislikte hem de Teknoloji Fakültesi’nde yer alan bölümlere de yeni dönemde açılacak kontenjana göre öğrenci alımı yapılacak.

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