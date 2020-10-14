Düzce Üniversitesi uzaktan uyum programlarını başlattı

2021 Akademik yılında öğrencileri üniversite eğitimine hazırlamak amacıyla düzenlenen, “2020-2021Güz Yarıyılı Uyum ve Kariyer Geliştirme Programı” kapsamında online konferanslar serisine başlandı.

“Üniversitemde Değerim Üniversitem Değerim” sloganıyla başlatılan programda konunun uzmanları Düzce Üniversitesi’nin akademisyenleri, bilgi ve deneyimlerini öğrencilerle paylaşıyor. Programın ilk gününde öğrencilerle birlikte olan Düzce Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Arafat Şentürk, “Uzaktan Eğitim Sisteminin Tanıtılması” başlığı altında online eğitimde takip edilmesi gerekenleri anlatarak, katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

UZEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Arafat Şentürk’ün sunumundan sonra “Egzersiz ve Beyin; Beyin Egzersizden Hoşlanır” başlıklı sunumunu gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Çetin Çetinkaya, katılımcı öğrencilere beyin egzersizlerinin, kişileri öğrenmeye açık hale getirdiğini söyledi. Bazı egzersizleri katılımcı öğrencilerle birlikte gösteren Prof. Dr. Fatih Çetin Çetinkaya, katılımcılara ilgilerinden dolayı teşekkür ederek sunumunu sonlandırdı.

Üniversite eğitimine başlayan öğrencilere önemli katkılar sunacak olan programda; Dr. Öğr. Üyesi Senem Çolak Yazıcı “Kariyerim Nereye Gidiyor”, Doç. Dr. Hasan Kağan Keskin “Not Tutma Kitap Okuma Becerisi; Bilgeden Bilgeliğe”, Doç. Dr. Fahriye Hayırsever “Etkili İletişim Becerileri”, Kütüphane Dökümantasyon Daire Başkanlığı Şube Müdürü Mürsel Köseoğlu “Kütüphane Kullanımı ve Yararları”, Dr. Pınar Özdemir “Öz Düzenleme Becerileri” Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Seda Çolak “Zaman Yönetimi ve Ders Çalışma Stratejileri” konu başlıklarında sunum yaparken, Doç. Dr. Süleyman Göksoy “Değerlerle Yaşamak” ve Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Kuyumcu Vardar ise “Etkili Bir Sunum Hazırlama” konusu hakkında katılımcıları bilgilendirecek.

