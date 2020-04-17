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Düzce Üniversitesi, yeni tip virüse yeni tip maske

DÜZCE HABERLERİ  | 17.04.2020 12:46 | Son Güncelleme

19) ile mücadele eden Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi için Teknopark’ın desteği ile üretime geçen öğrenciler, yaptıkları ile büyük bir sorumluluk örneği gösterdiler.Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi’nde eğitim gören Uğur Durmuş, Burak Karaman ve Emrah Kilis, Düzce Teknopark’ın altyapı desteği ile 3 boyutlu yazıcılarda üretmiş oldukları bin adet yüz siperliğini, fedakarca çalışan sağlık personelinin kullanımına sunulmak üzere Düzce Üniversitesi Rektörü Prof.

19) ile mücadele eden Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi için Teknopark’ın desteği ile üretime geçen öğrenciler, yaptıkları ile büyük bir sorumluluk örneği gösterdiler.
Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi’nde eğitim gören Uğur Durmuş, Burak Karaman ve Emrah Kilis, Düzce Teknopark’ın altyapı desteği ile 3 boyutlu yazıcılarda üretmiş oldukları bin adet yüz siperliğini, fedakarca çalışan sağlık personelinin kullanımına sunulmak üzere Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve Üniversite Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay’a teslim etti. Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, öğrencilere göstermiş oldukları bu duyarlılıktan dolayı teşekkür ederek, herkesin bu mücadeleye destek olması halinde en kısa zamanda Covid-19 salgının son bulacağını söyledi. Bu zor günlerin biteceğini de sözlerine ekleyen Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, yetkililerin uyarılarına herkesin dikkat etmesi gerektiğinin altını çizdi.
Üretilen ürünler hakkında açıklamalarda bulunan Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay ise, öğrencilerin akademik hayatta elde ettikleri bilgi birikimiyle sağlık çalışanlarımızın güvenliğini artırmaya yönelik ekipmanlar geliştirerek çok önemli bir iş gerçekleştirdiklerini ifade etti. Ayrıca Balbay, öğrencilerin yaptığı çalışma ile ambu cihazlarında kullanılmak üzere tasarlanan aparat sayesinde virüslü hastaya entübe işlemi yapılırken, ambu cihazından geri dönen virüslü havanın bir saklama haznesinde toplanacağını ve virüs içeren havanın ortama yayılmasının önleneceğini söyledi. Tasarımı ve prototip üretimi gerçekleştirilen aparatlar sayesinde, hasta ve hekimler arasındaki hava dolaşımının da kesileceğini açıklayan Prof. Dr. Balbay, önlenen hava dolaşımı sayesinde sağlık personellerine Covid-19 bulaşma riskinin de minimum seviyeye indirileceğini dile getirdi. Yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getiren Düzce Teknopark Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Özkan Şahin ise, Teknopark olarak bu mücadeleye ellerinden gelen desteği sürdüreceklerini söyledi.

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Merkez
Tunç Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkezkkonutlar
Tuğba Eczanesi
Merkezkonuralp
Dilara Eczanesi
Akcakoca
Serkan Eczanesi
Cumayeri
Melek Eczanesi
Golyaka
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