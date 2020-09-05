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Düzce Üniversitesi’nde eğitim bazı bölümlerde uzaktan bazı bölümlerde hibrit olacak

DÜZCE HABERLERİ  | 05.09.2020 09:53 | Son Güncelleme

2021 yılı güz dönemi eğitiminin nasıl yapılacağına paylaştı.Düzce Üniversitesi Rektörü Prof.

Düzce Üniversitesi’nde eğitim bazı bölümlerde uzaktan bazı bölümlerde hibrit olacak

2021 yılı güz dönemi eğitiminin nasıl yapılacağına paylaştı.
Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, öğrencilerin beklediği açıklamayı yaptı. Rektör Çakar “Uzun zamandır sabırsızlıkla beklediğiniz 5 Ekim’de başlayacak 2020-2021 yılı güz dönemi eğitimin nasıl yapılacağına dair modelimizi sizlerle paylaşıyoruz. Senato kararımız sonucu eğitimin bazı bölümlerde uzaktan bazı bölümlerde hibrit olarak gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Alınan kararların tüm öğrencilerimiz için hayırlı olmasını diliyor ve tüm öğrencilerimize 5 Ekim’de başlayacak eğitim-öğretim yılında başarılar diliyoruz. Değerli Öğrencilerimiz 3; İnsan sağlığını her zaman ön planda tutan Üniversitemiz, 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi için sizlerin sağlığını göz önünde bulundurarak koşullara en uygun eğitim öğretim modelini hayata geçirmek amacıyla bir dizi çalışma yürütmüştür. Tüm Fakülte Dekanlarımız, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokul Müdürlerimiz, Bölüm Başkanlarımızla bir araya gelen üniversite yönetimimiz, Covid-19 salgınının ülkemiz ve şehrimizdeki mevcut durumu, ulaşım ve barınma gibi birçok faktörü göz önüne alarak bu faktörlerin salgının yayılma üzerine etkisini, yapılan toplantılarda detaylı bir şekilde değerlendirmiş ve eğitim modeli konusunda öneriler geliştirmiştir. Son olarak 4 Eylül 2020 tarihinde yapılan Senato Toplantısı’ndaki değerlendirmeler sonucunda, Üniversitemiz bünyesindeki bazı bölümlerde uzaktan, bazı bölümlerde hibrit olarak eğitim-öğretimin sürdürülmesi karan alınmıştır. Alınan karar gereğince bölümlerimizde uygulanacak yöntemi gösteren tablolara https://ogrenciisleri.duzce.edu.tr/ internet adresinden de ulaşabilirsiniz. 5 Ekim 2020 tarihinde başlayacak yeni akademik yılımızda hepinize sağlıklı ve başarılı bir eğitim yılı dileriz” ifadelerinde bulundu.

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