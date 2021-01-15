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Düzce Üniversitesi’nin endüstriyel iş birlikleri bölge sınırlarını aştı

15.01.2021 18:05 | Son Güncelleme:
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Düzce Üniversitesi’nin endüstriyel iş birlikleri bölge sınırlarını aştı

Bölgesel kalkınmada lokomotif rolü oynayan Düzce Üniversitesi, bölge dışındaki endüstriyel kuruluşlarla da Üniversite-Sanayi İş Birliği kapsamında somut adımlar atmaya devam ediyor.Merkezi İstanbul’da olan Akıllı Ev Sistemleri, Telefon Santralleri, Apartman Konuşma Sistemleri ve Telefon Cihazları gibi geniş bir yelpazede ürün üreten firma ile Düzce Üniversitesi arasında iş birliği sözleşmesi imzalandı.İş birliği sözleşmesini; Düzce Üniversitesi adına Rektör Prof.

Bölgesel kalkınmada lokomotif rolü oynayan Düzce Üniversitesi, bölge dışındaki endüstriyel kuruluşlarla da Üniversite-Sanayi İş Birliği kapsamında somut adımlar atmaya devam ediyor.
Merkezi İstanbul’da olan Akıllı Ev Sistemleri, Telefon Santralleri, Apartman Konuşma Sistemleri ve Telefon Cihazları gibi geniş bir yelpazede ürün üreten firma ile Düzce Üniversitesi arasında iş birliği sözleşmesi imzalandı.
İş birliği sözleşmesini; Düzce Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Demirkol imzaladı. İmzalanan sözleşmeyle firma ile Düzce Üniversitesi arasında kontratlı Ar-Ge projesi yapılması, Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜBİT) tarafından firmaya 3-boyutlu tasarım ve prototipleme hizmeti verilmesi ve firmanın Ar-Ge Merkezi’ne akademik ve bilimsel danışmanlık hizmeti sağlanması planlanıyor. Uzun vadede firma ile Düzce Üniversitesi arasında ortak ürün üretilmesi de planlanıyor.
Düzce Üniversitesi ayrıca firma ile sadece Elektronik Mühendisliği alanında değil, farklı disiplinlerin (Deprem Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Veri Güvenliği) bileşenlerinin de katılım sağlayacağı multidisipliner Ar-Ge projeleri yürütecek.

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