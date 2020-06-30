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Düzce Üniversitesi’nin patenti ilk 10’da

DÜZCE HABERLERİ  | 30.06.2020 13:21 | Son Güncelleme

Üniversite Patentleri Demo Günü” programına yapılan 108 başvuru arasından ilk 10’a girme başarısını gösterdi.PatentMeet - Üniversite Patentleri Demo Gününe yapılan başvurular Teknoloji hazırlık seviyesi, Patentin durumu ve TÜBİTAK Patent Lisans Programı’na uygunluğu, Çözdüğü sorun-pazar büyüklüğü, Geliştirme ihtiyaçları gibi konu başlıklarında değerlendirildi.

Üniversite Patentleri Demo Günü” programına yapılan 108 başvuru arasından ilk 10’a girme başarısını gösterdi.
PatentMeet - Üniversite Patentleri Demo Gününe yapılan başvurular Teknoloji hazırlık seviyesi, Patentin durumu ve TÜBİTAK Patent Lisans Programı’na uygunluğu, Çözdüğü sorun-pazar büyüklüğü, Geliştirme ihtiyaçları gibi konu başlıklarında değerlendirildi. Düzce Üniversitesi hak sahipliğinde bulunan ve Düzce Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüsnü Gerengi’nin buluş sahibi olduğu yenilik ilk 10’na girerek önemli bir başarı elde etti. Öğretim Üyesinin geliştirdiği ürün; metal endüstrisinin en çok karşılaştığı olumsuzluklardan biri olan korozyon olayını önleyerek, metal yüzeyinde oluşan korozyon ürünlerini temizlemekte ve metal yüzeyini koruyarak metalin tekrar korozyona uğramasını belirli bir süre boyunca engellemeye yarayan “İnhibitör İçeren Pas Sökücü” adı ile Düzce Üniversitesi’ni temsil ediyor.

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Merkezkonuralp
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Akcakoca
Emel Eczanesi
Cumayeri
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Golyaka
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