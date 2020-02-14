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Düzce Üniversitesinin ürettiği bitkisel ve tıbbi ürünler pazara açılacak

DÜZCE HABERLERİ  | 14.02.2020 18:53 | Son Güncelleme

Düzce Üniversitesinin ürettiği bitkisel ve tıbbi ürünler pazara açılacak

Düzce Üniversitesi (DÜ), ürettiği çay, parfüm, krem, gıda takviyesi ve tıbbi ürünleri imzalanan marka lisans sözleşmesi kapsamında pazara sunacak.

DÜ, Yükseköğretim Kurumu (YÖK) ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca yürütülen "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon ve Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı" kapsamında "sağlık" ve "çevre" alanlarında ihtisas üniversitesi seçildi.

Üniversite, bu kapsamda imzalanan marka lisans sözleşmesi ile ürettiği çay, parfüm, krem, gıda takviyesi ve tıbbi ürünleri satışa sunacak.

Ürünlerin pazara açılması aşamasında AR-GE çalışmaları yapan Düzce MÜSİAD üyesi 55 ortak, bir şirket kurdu.

- "Ortaklık kültürünün yaygınlaşması gerekli"

Üniversitenin Sosyal tesislerinde düzenlenen marka lisans sözleşmesi töreninde konuşan Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkan Vekili Ali Reis Topçu, Düzce'nin, kendi potansiyelini tam kapasiteyle açığa çıkmasını sağlayarak ülke ekonomisine yaptığı katkıyı daha da yukarı taşımak istediklerini söyledi.

İş dünyasını faiz kıskacından kurtaracak önerilerinden birinin, ortaklık kültürünün yaygınlaşması olduğuna vurgu yapan Topçu, "Ortaklık, iş insanımızın tek başına bir yatırımı sırtlayabilmek için faiz yükünün altına girmesini engelleyen, bizim ticaret geleneğimizde de yeri olan bir iş modelidir." dedi.

Topçu, Düzce Üniversitesinin lisans haklarına sahip olduğu ve tıbbi aromatik bitkiler üzerine faaliyet gösteren 4 markanın lisanslarının, imzalanan protokolle Düzce MÜSİAD üyelerinin kurmuş oldukları firmaya devredileceğini anlatarak, " Bu çalışma bizler için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağıdır. Düzce Üniversitesi ile böyle bir çalışmaya imza atmaktan son derece mutluyuz." diye konuştu.

- "Türkiye'de bir ilki hayata geçiriyoruz"

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar da üniversitenin tıbbi ve geleneksel tıp alanında çok ciddi çalışmalar yaptığını ve bu çalışmaların artık meyvelerini vermeye başladığını belirtti.

DÜ Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğünce yapılan çalışmaların Türkiye'de çok önemli yere sahip olduğunu belirten Çakar, şunları kaydetti:

"Burada Türkiye'de bir ilki hayata geçiriyoruz. Bunun bölgemiz için, ülkemiz için, üniversitemiz için gerçek manada değer üreten, değer katan bir faaliyet olduğuna inanıyorum."

Formlife AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Aydın da şirketi, 55 Düzce MÜSİAD üyesi ile üniversitenin projesine pazar sağlamak amacı ile kurduklarını dile getirdi.

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