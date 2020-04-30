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Düzce Valiliği alınan yeni tedbirleri duyurdu

DÜZCE HABERLERİ  | 30.04.2020 18:39 | Son Güncelleme

19) Pandemisi kapsamında yeni tedbirler aldı.

Düzce Valiliği alınan yeni tedbirleri duyurdu

19) Pandemisi kapsamında yeni tedbirler aldı. Buna göre, Yığılca’da ev izolasyonu kararı 14 Mayıs’a kadar uzatılırken, tüm yaylalara gidiş ve gelişlerin kapatılırken, yaylalarda ikametlerin durdurulması kararı alındı.
Düzce Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Düzce’de uygulanacak olan yeni tedbirleri açıkladı. Buna göre sosyal hareketliliği azaltarak bulaşın oluşmasını engellemek amacıyla, tarım müdürlüklerinden alınacak belge ile tarım ve hayvancılıkla uğraşan kişiler yaylalara çıkabilecek. Diğer türlü tüm gidiş gelişler kapatıldı. Ayrıca yaylalarda ikametlerde durduruldu.
Yığılca’da daha önce merkez ve köylerde hareketliliğin en aza indirilmesi için alınan ev izolasyonu kararı 14 Mayısa kadar uzatıldı. Bakkal, market, kasap, manav, şarküteri, fırın veya unlu mamüller, eczaneler, Maske üretimi yapılan yerler, oteller, konaklama yerleri, taksi durakları, akaryakıt istasyonları gibi istisnai durumlarda bulunan işletmeler Yığılca’da açık olabilecek.
16 Nisan öncesinde ruhsatlarında istisnai durumlar dışında resmi belgeyi gösterecek olan esnaflar hafta sonu ve resmi tatillerde açık olabilecek. Diğer türlü 16 nisan tarihinden sonra ruhsatlarında değişiklik yapan esnafların dükkanları açık olamayacak. Sanayi sitelerinde faaliyet gösteren iş yerlerinin çalışanları maske takmak zorunda olacak. Dükkana girecek her bir müşteri maskeli olacak. Sanayi sitesinde üretim ruhsatı olan dükkanlar açık kalacak. Diğer türlü resmi tatiller ve hafta sonları sanayiler kapalı kalacak.
Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararlarının uygulanıp uygulanmadığını denetlemek ise Polis, zabıta, belediye, jandarma ve il sağlık müdürlüğü ekipleri yapacak. İhtiyaç halinde diğer kurum personellerinden de destek alınıp denetimler sıklaştırılacak. 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıktığını gören ekipler uyarmadan ceza yazacak. İlçeler arası taşımacılık yapan halk otobüslerinin ayakta yolcu almaları durumunda cezai işlem yapılacak. Alınan kararlara uymayanlara, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150 lira ve Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL, idari para cezası uygulanacak.

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