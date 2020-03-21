Düzce Valiliği yasakladı

Dünyayı etkisi altına alan Korona Virüs nedeniyle Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, virüsün yayılımını önlemek amacıyla bir dizi tedbirler aldı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, vatandaşların market, manav ve pazar gibi ambalajsız satılan sebze ve meyveleri seçmeden alırken, satıcıların da gerekli hijyen koşullarına dikkat etmesi gerektiği bildirildi.

Çin’in Vuhan kentinde başlayan Koronavirüs (Covid-19) pandemisi, birçok ülkede hızla yayılarak tüm Dünyayı tehdit etmeye devam etmekte.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen bu salgından, ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için birçok tedbire başvurulmakta. Bu kapsamda Vali Zülkif Dağlı başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı sonrası bir dizi kararlar açıklandı.

Toplantıda Korona Virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında, askere gidecek olan vatandaşlar için toplu olarak askere uğurlama törenlerinin durdurulduğu bildirildi. Ayrıca vatandaşların market, manav ve pazar gibi ambalajsız satılan sebze ve meyveleri seçmeden alırken, satıcıların da gerekli hijyen koşullarına dikkat etmesi gerektiği bildirildi.