Düzce Valiliği’nden halka teşekkür

Düzce Valiliği, Korona Virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbir kararlarına uyan vatandaşlar için teşekkür mesajı yayımladı. Valilik tarafından yayımlanan mesajda, “Alınan önlemleri hoşgörü ile karşılayan değerli vatandaşlarımıza canı gönülden teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.

Düzce’de Korona Virüs ile mücadele kapsamında birçok tedbir kararı hayata geçirildi. Bu kapsamda vatandaşların evlerinde kalmaları yönünde Düzce Valiliği tarafından birçok kez uyarı yapıldı.

Virüsle mücadele kapsamında Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı’nın Başkanlığında değişik zamanlarda toplanan İl Olağanüstü Umumi Hıfsızsıhha Meclisi Toplantılarında merkez ve ilçelerde yayaların daha fazla bulunduğu veya işlek olan yerlerde sosyal hareketliliği azaltmak amacıyla yürüyüş, gezinti vb. amaçlı giriş ve çıkışlar sınırlandırıldı. Sadece zorunlu hallerde, işi olanların maske takmak suretiyle giriş çıkış yapmasına müsaade edildi. Ayrıca marketlerde ve banka önlerinde de yığılmaların önlenmesi ve sosyal mesafenin korunması için gerekli tüm tedbirler alındı.

Virüsle mücadele kapsamında kurallara uyan riayet eden vatandaşlar yönelik ise Düzce Valiliği tarafından teşekkür mesajı yayımlandı. Düzce Valiliği tarafından yayımlanan teşekkür mesajında şu ifadelere yer verildi:

“İlimizde uygulanan tedbirlere riayet eden, sosyal mesafe kurallarına uyan, hem kendi sağlığı hem de toplum sağlığını korumak için mecbur olmadıkça evlerinden çıkmayan ve alınan önlemleri hoşgörü ile karşılayan değerli vatandaşlarımıza canı gönülden teşekkür ederiz.

Unutmayalım ki virüs bütün gücünü temas ortamından almaktadır ve hiçbir virüs alınan tedbirlerden daha güçlü değildir. Temastan kaçınalım, evde kalalım, virüsün yayılmasına fırsat vermeyelim.”



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