YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Düzce Valiliği’nden halka teşekkür

Düzce Valiliği’nden halka teşekkür

DÜZCE HABERLERİ  | 15.04.2020 18:34 | Son Güncelleme

Düzce Valiliği, Korona Virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbir kararlarına uyan vatandaşlar için teşekkür mesajı yayımladı.

Düzce Valiliği, Korona Virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbir kararlarına uyan vatandaşlar için teşekkür mesajı yayımladı. Valilik tarafından yayımlanan mesajda, “Alınan önlemleri hoşgörü ile karşılayan değerli vatandaşlarımıza canı gönülden teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.
Düzce’de Korona Virüs ile mücadele kapsamında birçok tedbir kararı hayata geçirildi. Bu kapsamda vatandaşların evlerinde kalmaları yönünde Düzce Valiliği tarafından birçok kez uyarı yapıldı.
Virüsle mücadele kapsamında Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı’nın Başkanlığında değişik zamanlarda toplanan İl Olağanüstü Umumi Hıfsızsıhha Meclisi Toplantılarında merkez ve ilçelerde yayaların daha fazla bulunduğu veya işlek olan yerlerde sosyal hareketliliği azaltmak amacıyla yürüyüş, gezinti vb. amaçlı giriş ve çıkışlar sınırlandırıldı. Sadece zorunlu hallerde, işi olanların maske takmak suretiyle giriş çıkış yapmasına müsaade edildi. Ayrıca marketlerde ve banka önlerinde de yığılmaların önlenmesi ve sosyal mesafenin korunması için gerekli tüm tedbirler alındı.
Virüsle mücadele kapsamında kurallara uyan riayet eden vatandaşlar yönelik ise Düzce Valiliği tarafından teşekkür mesajı yayımlandı. Düzce Valiliği tarafından yayımlanan teşekkür mesajında şu ifadelere yer verildi:
“İlimizde uygulanan tedbirlere riayet eden, sosyal mesafe kurallarına uyan, hem kendi sağlığı hem de toplum sağlığını korumak için mecbur olmadıkça evlerinden çıkmayan ve alınan önlemleri hoşgörü ile karşılayan değerli vatandaşlarımıza canı gönülden teşekkür ederiz.
Unutmayalım ki virüs bütün gücünü temas ortamından almaktadır ve hiçbir virüs alınan tedbirlerden daha güçlü değildir. Temastan kaçınalım, evde kalalım, virüsün yayılmasına fırsat vermeyelim.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sporsuz asla yaşayamıyorlar Sporsuz asla yaşayamıyorlar
Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bayburt Valiliğinden tabut görüntülerine ilişkin açıklama

Bayburt Valiliğinden tabut görüntülerine ilişkin açıklama

Traktör devrildi: 1 ölü

Traktör devrildi: 1 ölü

Hastaneden maske kullanım uyarısı

Hastaneden maske kullanım uyarısı

Korona virüs dinlemedi, işciye rekor zam yaptı

Korona virüs dinlemedi, işciye rekor zam yaptı

Burhaniye Cezaevinden 492 kişi tahliye oldu

Burhaniye Cezaevinden 492 kişi tahliye oldu

Kayserispor kalecisi Lung: "Çok özledim"

Kayserispor kalecisi Lung: "Çok özledim"

Düzce Namaz Vakitleri 15 Nisan Çarşamba

İmsak
04:38
Sabah
06:09
Öğle
13:00
İkindi
16:43
Akşam
19:42
Yatsı
21:07

Düzce Nöbetçi Eczaneler15 Nisan Çarşamba

Ab-I Hayat Eczanesi
Merkez
Sena Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkezkkonutlar
Ahsen Eczanesi
Merkezkonuralp
Meltem Eczanesi
Akcakoca
Deva Eczanesi
Cumayeri
Ergin Yavuz Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Tedbirleri yerinde incelediler

Tedbirleri yerinde incelediler

Düzce Valiliği yeni korona kararlarını açıkladı

Düzce Valiliği yeni korona kararlarını açıkladı

Düzce'de bir ilçe koronavirüs tedbirleri nedeniyle karantinaya alınacak

Düzce'de bir ilçe koronavirüs tedbirleri nedeniyle karantinaya alınacak

Düzce Tarım ve Orman Müdürü ataması yapıldı

Düzce Tarım ve Orman Müdürü ataması yapıldı

Tek tek kontrol ettiler

Tek tek kontrol ettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.