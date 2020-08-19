Düzce Valisi Atay testi pozitif çıkan korona virüs vakalarını uyardı:

Ülke genelinde yapılan korona virüs tedbirleri denetimleri, Düzce’de sabah saatlerinde Düzce Valisi Cevdet Atay ve protokol üyeleri tarafından yapıldı. Otelleri ve kuaförlerin başta olmak üzere sanayi sitesi esnafının denetlendiği uygulamada Vali Atay, testi pozitif çıkan korona virüs taşıyıcılarına “evinizde kalın” çağrısı yaptı.

İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge doğrultusunda Ülke genelinde gerçekleşen eş zamanlı Korona Virüs denetimi Düzce’de Vali Atay öncülüğünde gerçekleşti. Belediye Başkan Yardımcısı Op. Dr. Cengiz Tuncer, Jandarma Alay Komutan Vekili Jandarma Yarbay Çağatay Arpaçay, Emniyet Müdür Yardımcıları Jesmin Edekal ve Aytaç Tefek, İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Düzce Tcaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, DESOB Başkanı Mustafa Kayıkçı, esnaf odalarının başkanları, acil sağlık ekiplerinin de eşlik ettiği denetimlerde Vali Cevdet Atay cafe, restaraunt, otel ve açık, kapalı işletmeleri tek tek gezerek vatandaşları uyardı. “Sağlık için hepimiz için” sloganıyla gerçekleştirilen denetimlerde esnaflara ve vatandaşlara maske ve bilgilendirme metinleri dağıtıldı. Düzce’de genel olarak kurallara uyulduğunu gözlemlediğini belirten Vali Cevdet Atay; “Denetimlerimize olması gereken sıklık ile devam ediyoruz. Elimizden geldiği kadar bütün işyerlerini gezerek vatandaşlarımızı ve esnafımızı uyarmaya ve bilinçlendirmeye devam edeceğiz. Ben buradan özellikle testi pozitif çıkan vatandaşlarımıza sesleniyorum. Sizin ve çevrenizdekilerin sağlığı için lütfen evlerinizden çıkmayınız. Biz valilik olarak sizin her türlü ihtiyacınızı karşılamaya hazırız. Bu Virüs belasından kurtulasıya kadar herkesin kendi sorumluluklarını yerine getirmesini istiyoruz” dedi.

