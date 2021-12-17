Düzce Valisi Atay ve Belediye Başkanı Özlü AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Düzce Valisi Cevdet Atay ile Belediye Başkanı Faruk Özlü, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Vali Atay, yaşam, spor ve haber kategorilerinde beğendiği fotoğrafları tek tek inceleyerek seçti.

Vali Atay, haberde Bilal Kahyaoğlu'nun "Selin yıktıkları", yaşamda Özge Elif Kızıl'ın "Görme engellilerin dayanışması", spor kategorisinde de Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" adlı fotoğrafını oyladı.

Üç kategoride beğendiği fotoğrafları değerlendiren Atay, şöyle konuştu:

"Bu sene geçen yıl olduğu gibi fotoğraflarda duygu ve anlamlar yüklü. Seçmek çok zor çünkü fotoğrafların her biri birbirinden anlamlı ve güzel. İki görme engelli kızımızın okula gitmek için verdiği çaba, maske takarak, mesafeyi de koruyarak eğitimleri için verdikleri çaba beni çok duygulandırdı. Spor kategorisinde ise engelli bir sporcumuzun oradaki sevincine ortak olduk. Haber kategorisinde gerçekten yürek burkan fotoğraflar söz konusu. Fotoğraflar muhteşem ama bir o kadar da içerisinde maalesef insanı üzen görüntüler de söz konusu, bu da hayatın bir gerçeği. Bu gerçeği de Anadolu Ajansının değerli muhabirleri ve foto muhabirleri yakalamışlar. Bozkurt'ta yaşanan durum yüreğimizi yaktı. Hepimizin takip ettiği bir durumdu. Allah böyle felaketler yaşatmasın, arkadaşlarımız onu da yakalamışlar. Fotoğrafları çeken arkadaşlara teşekkür ediyorum."

- Özlü'nün tercihi "Ciğerlerimiz yandı" fotoğrafı oldu

Başkan Faruk Özlü ise haberde Mahmut Serdar Alakuş'un "Ciğerlerimiz yandı", yaşamda İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca", spor kategorisinde de Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" adlı fotoğrafını oyladı.

AA'nın yaptığı çalışmaları başarılı bulduğunu belirten Özlü, "Benim tercihlerim bu yıl içerisinde gerçekleşen orman yangıları, Olimpiyat şampiyonu olan Mete Gazoz ve şehit askerimizin köpeğinin fotoğrafları oldu. 3 fotoğraf da ülkemizi yakından ilgilendiren kareler. Fotoğraflar mükemmel. Çok güzel çekilmiş hepsi. Seçerken zorlandığımı ifade edeyim. Anadolu Ajansı her yıl bunu yapıyor, bu konuda başarılı buluyorum." ifadelerini kullandı.

