Düzce Valisi Atay ve Belediye Başkanı Özlü'den sağlık çalışanlarına mektup

Düzce Valisi Cevdet Atay ile Belediye Başkanı Faruk Özlü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına yazdıkları moral mektubu ile teşekkür etti.

Atay ile Özlü, kentteki sağlık kuruluşlarında salgın nedeniyle yoğun günler geçiren sağlık çalışanlarına mektup yazdı.

Vali Atay'ın yazdığı mektup, ilde görev yapan yaklaşık 4 bin sağlık çalışanına ulaştırıldı. Atay, mektubunda, sağlık çalışanlarının koronavirüs salgınının başladığı ilk günden bu yana göstermiş olduğu fedakarlıklar için minnettar olduklarını vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi:

"Pandemi dönemi boyunca yaşadığınız tüm zorluklara rağmen hayat kurtarmaya devam ediyorsunuz. Aylardır sevdiklerinizden uzakta yapmış olduğunuz çalışmalarınızın ve çabalarınızın farkındayız. Sizleri en kısa sürede sevdiklerinize kavuşturmak için elimizden geleni yapacağımıza emin olabilirsiniz. Bizler her zaman olduğu gibi bu süreçte de yanınızdayız. Göstermiş olduğunuz özverili çalışmalarınızdan dolayı Düzce halkı ve şahsım adına sizlere teşekkür eder, sevdiklerinizle huzurlu, sağlıklı ve başarılı günler geçirmenizi dilerim."