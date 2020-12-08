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Düzce Valisi Atay ve Belediye Başkanı Özlü'den sağlık çalışanlarına mektup

DÜZCE HABERLERİ  | 08.12.2020 09:30 | Son Güncelleme

Düzce Valisi Atay ve Belediye Başkanı Özlü'den sağlık çalışanlarına mektup

Düzce Valisi Cevdet Atay ile Belediye Başkanı Faruk Özlü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına yazdıkları moral mektubu ile teşekkür etti.

Atay ile Özlü, kentteki sağlık kuruluşlarında salgın nedeniyle yoğun günler geçiren sağlık çalışanlarına mektup yazdı.

Vali Atay'ın yazdığı mektup, ilde görev yapan yaklaşık 4 bin sağlık çalışanına ulaştırıldı. Atay, mektubunda, sağlık çalışanlarının koronavirüs salgınının başladığı ilk günden bu yana göstermiş olduğu fedakarlıklar için minnettar olduklarını vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi:

"Pandemi dönemi boyunca yaşadığınız tüm zorluklara rağmen hayat kurtarmaya devam ediyorsunuz. Aylardır sevdiklerinizden uzakta yapmış olduğunuz çalışmalarınızın ve çabalarınızın farkındayız. Sizleri en kısa sürede sevdiklerinize kavuşturmak için elimizden geleni yapacağımıza emin olabilirsiniz. Bizler her zaman olduğu gibi bu süreçte de yanınızdayız. Göstermiş olduğunuz özverili çalışmalarınızdan dolayı Düzce halkı ve şahsım adına sizlere teşekkür eder, sevdiklerinizle huzurlu, sağlıklı ve başarılı günler geçirmenizi dilerim."

- Özlü'den de teşekkür mektubu

Düzce Belediye Başkanı Özlü ise gece gündüz demeden cansiperane bir mücadele örneği sergileyen sağlık çalışanlarına yazdığı mektupta her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.

Sağlık çalışanlarının salgının en başından bugüne kadar tüm dünyaya örnek olduğunu kaydeden Başkan Özlü, "Türk sağlık çalışanlarının mesleki başarılarının ve yeteneklerinin yanı sıra, insani ve vicdani meziyetleri de herkes tarafından takdir edildi. Bu süreçte üzerinize düşen görevi özverili ve fedakarca ailelerinizden, sevdiklerinizden ve uykunuzdan feragat ederek yerine getirdiğinizi görmek tüm milletimizin en büyük inanç, motivasyon ve güven kaynağı olmuştur." ifadelerini kullandı.

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