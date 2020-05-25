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Düzce Valisi görevde olan personelin bayramını kutladı

DÜZCE HABERLERİ  | 25.05.2020 12:44 | Son Güncelleme

Düzce Valisi Dr.

Düzce Valisi görevde olan personelin bayramını kutladı

Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Ramazan Bayramı’nda görevli olan emniyet ve jandarma personellerini yerlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı.
Korona virüs salgını nedeni ile bu yıl Ramazan Bayramı eski senelerdeki gibi kutlanamıyor. Bu kapsamda Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, salgın süreci boyunca vatandaşların can ve mal güvenliğini muhafaza eden personelleri çalıştığı kurumlarda ziyaret ederek bayramlarını kutladı.
Salgın sürecinde ve bayram günü görevlerinin başında olan personellsı bayramlarını kutlayan Vali Zülkif Dağlı, “Bu özel günde de görevi başında olan personelimiz var; jandarmamız, emniyetimiz, itfaiyemiz, 112 teşkilatımız ve sağlıkçılarımız bugün de görevleri başındalar. Arzu ettiğimiz husus, tekrar eski bayramlara dönebilmek. Ama içerisinde bulunduğumuz durum biraz daha fiziki şartları farklılaştırdı, bizim kendi aramızdaki mesafeyi uzaklaştırdı. Biz görevi başında olan personelimize gönül yakınlığımızı hissettirebilmek için görev yerlerine gelerek onlarla birlikte olmaya çalıştık. Kendilerinin bayramını kutluyor görevinde başarılar diliyorum” dedi.

Düzce Valisi görevde olan personelin bayramını kutladı

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