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Düzce ve Bartın'da 167 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

11.03.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce ve Bartın'da 167 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

DÜZCE/BARTIN (AA) - Düzce ve Bartın'da kar yağışı nedeniyle 167 köy yolu ulaşıma kapandı.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Gümüşova'da 3, Yığılca'da 22, merkezde 15, Kaynaşlı'da 20, Gölyaka'da 21 ve Cumayeri'nde 7 olmak üzere 88 köye ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı köy yollarını açmak için 80 karla mücadele aracı ve 172 personelle çalışma yürütülüyor.

Bartın'da da kar nedeniyle 79 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, etkisini artıran kar yağışı dolayısıyla Ulus'ta 28, Amasra'da 9, Kurucaşile'de 8, merkez ilçede 34 köy yolunun ulaşıma kapandığı ilde ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri, karın etkili olduğu kent merkezinde de temizlik çalışması yürütürken, bazı araçların buzlanan yolda kaydığı görüldü.

Öte yandan kar yağışı, kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nda güzel görüntüler oluşturdu.

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