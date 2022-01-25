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Düzce ve Bartın'da 273 köy yolu ulaşıma kapandı

25.01.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce ve Bartın'da 273 köy yolu ulaşıma kapandı

Düzce ve Bartın'da yoğun kar yağışı nedeniyle 273 köy yolunda ulaşım sağlanamazken, Sakarya'da 58 mahalle yolunun açılmasıyla trafiğe kapalı yol kalmadı.

Düzce'de, İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Gümüşova'da 18, Yığılca'da 39, Akçakoca'da 43, Merkez'de 76, Çilimli ve Kaynaşlı'da 20'şer, Gölyaka ve Cumayeri'nde 21'er olmak üzere 258 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekiplerin kapalı köy yollarını açmak için çalışmaları sürüyor.

- Bartın

Bartın'da da 15 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Merkez'de 2, Ulus'ta 6 ve Amasra'da 7 olmak üzere 15 köy yolunu açma çalışmaları, Karla Mücadele Koordinasyon Merkezi ekiplerince yürütülüyor.

Kent merkezinde de Bartın Belediyesi Acil Hizmet Merkezi (BAHMER) koordinesinde kaldırımlarda kar kürüme çalışması gerçekleştiriliyor.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, gazetecilere, 24 araç ve 300 kişilik personelden oluşan 22 ayrı ekiple ana arterler ve hastane yolları başta olmak üzere tüm cadde ve sokaklarda çalışma yaptıklarını söyledi.

Ekiplerin yollarda buzlanmayı önlemek için aralıklı tuzlama çalışması yaptığını da aktaran Akın, şöyle konuştu:

"BAHMER koordinesinde kar yağışının getirdiği olumsuzlukları gidermek için çalışıyoruz. Ana arterlerin ardından ara yollarda da kar küreme çalışmalarını sürdürüyoruz. İnşallah kısa sürede ara sokaklarda da kar küreme çalışmalarımızı tamamlayacağız. Ekiplerimiz mesai saati gözetmeksizin çalışmalarına devam ediyor. Bartın Devlet Hastanesi, Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile acil servis girişlerinin yollarını sürekli açık tuttuk."

Sakarya'da ise Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun çalışmasıyla kapalı bulunan 58 mahalle yolu ulaşıma açıldı. Böylece kentte trafiğe kapalı yol kalmadı.

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