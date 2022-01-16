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Düzce ve Bolu'da kar nedeniyle 149 köy yolu ulaşıma kapandı

16.01.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce ve Bolu'da kar nedeniyle 149 köy yolu ulaşıma kapandı

DÜZCE/BOLU (AA) - Düzce ve Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 149 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Düzce Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kent genelindeki 278 köyden 50'si ulaşıma kapandı.

Sorumluluk sahasında 49 iş makinesi ve 170 personelle karla mücadele çalışması yürüten İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarını açma çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte dün akşam başlayan yağışın ardından kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 50 santimetreye yaklaştı.

Kar yağışının etkili olduğu Bolu'da da ulaşıma kapanan 99 köy yolunu açma çalışmaları devam ediyor.

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