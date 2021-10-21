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Düzce ve Bolu'da sis etkili oluyor

21.10.2021 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce ve Bolu'da sis etkili oluyor

DÜZCE/BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu ve Düzce kesiminde sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

Otoyolun Bataklıçiftlik, Hatıplar, Sinirci, Otluoğlu, Küçük ve Büyük Melen ile Düzce gişeleri mevkilerinde sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Yoğun sis nedeniyle sürücüler, yolda yavaş seyrediyor. Bölgede ring halinde görev yapan polis ekipleri, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

D-100 kara yolunun Abant kavşağı, Yumrukaya ve Paşaköy mevkisi ile Sağlık, Sümer Yukarısoku, Yaşamkent mahalleleri ve Karacasu beldesinde de yer yer sis etkisini gösteriyor.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı bölgede, trafik ekipleri sürücülere yolda dikkatli ilerlemeleri uyarısında bulunuyor.

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