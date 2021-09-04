YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Düzce ve Erzincan Kovid-19 aşılamasında "mavi" kategoriye geçti

Düzce ve Erzincan Kovid-19 aşılamasında "mavi" kategoriye geçti

04.09.2021 00:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce ve Erzincan Kovid-19 aşılamasında "mavi" kategoriye geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ilk doz aşı olan nüfusu yüzde 75'i geçen Düzce ve Erzincan'ın "mavi" kategorideki iller arasında yerlerini aldığını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Düzce, ilk doz aşı oranında beklenen haberi verdi. Karadeniz sahilinde artık tüm illerimiz mavi. Şelaleler şehrinden yeni beklentilerimiz var. Okullar 6 Eylül'de açılıyor. Şimdi ikinci, üçüncü doz aşı oranlarını da aynı şekilde yükseltme zamanı. Bugünden tebrikler.

Erzincan, yüzde 75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla beklenen haberi verdi. Risk haritasında rengi mavi. Başarılarıyla tarih kuran bu şehirden yeni beklentilerimiz var."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kıyafetleri yırtılınca anladı! Büyük göğüslerinden kurtulduğunu sandı ama...Kıyafetleri yırtılınca anladı! Büyük göğüslerinden kurtulduğunu sandı ama...
PARTNERDizi aşkı gerçek oldu! Çiçeği burnunda çift, ilk kez baş başa görüntülendiDizi aşkı gerçek oldu! Çiçeği burnunda çift, ilk kez baş başa görüntülendi
AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den, ABB Başkanı Yavaş'a su tepkisi:AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den, ABB Başkanı Yavaş'a su tepkisi:
Anahtar Kelimeler:
Erzincan Düzce

Ankara Namaz Vakitleri 4 Eylül Cumartesi

İmsak
04:45
Sabah
06:12
Öğle
12:53
İkindi
16:31
Akşam
19:23
Yatsı
20:45

Ankara Nöbetçi Eczaneler 4 Eylül Cumartesi

Alibey Eczanesi
Cankaya
Canberk Eczanesi
Cankaya
Çayyolu Bora Eczanesi
Cankaya
Çınar Eczanesi
Cankaya
Mayıs Eczanesi
Cankaya
Uçak Eczanesi
Cankaya
Yeni Oyak Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yeni Malatyaspor, savunma oyuncusu Arda Hilmi Şengül'ü transfer etti

Yeni Malatyaspor, savunma oyuncusu Arda Hilmi Şengül'ü transfer etti

Eskişehir'de açılmamış su damacanasından hortum çıktığı iddia edildi

Eskişehir'de açılmamış su damacanasından hortum çıktığı iddia edildi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.