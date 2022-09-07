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Düzce ve İstanbul'da yakalanan 8 uyuşturucu şüphelisinden 3'ü tutuklandı

07.09.2022 20:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce ve İstanbul'da yakalanan 8 uyuşturucu şüphelisinden 3'ü tutuklandı

Düzce ve İstanbul'da düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında operasyon yapıldı.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüphelinin yakalandığı operasyonda, 85 gram sentetik uyuşturucu, 4 gram esrar, 425 uyuşturucu hap, hassas terazi, ve ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Ayrıca İstanbul'dan Düzce'ye uyuşturucu getirildiğinin belirlenmesi üzerine çalışma başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile irtibat kurularak, bu kentte "zula evi" olarak tabir edilen adrese operasyon gerçekleştirildi.

Ekipler, 5 kişiyi gözaltına aldıkları evde yaptıkları aramada ise 5 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar, kenevir ve hassas terazi buldu.

Düzce'ye getirilen 5 kişiden biri "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, diğerleri salıverildi.

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Düzce uyuşturucu

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