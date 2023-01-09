YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Düzce ve Karabük'te sis, görüş mesafesini düşürdü

Düzce ve Karabük'te sis, görüş mesafesini düşürdü

09.01.2023 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce ve Karabük'te sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Düzce ve Karabük'te sis, görüş mesafesini düşürdü

Sis, Düzce'de özellikle kent merkezi, Sinirci, Otluoğlu, Küçük ve Büyük Melen mevkileri ile D-100 kara yolunun kuzey bağlantı yolu ile Düzce-Gölyaka bağlantı yolunun Aydınpınar ve Gölormanı kesimlerinde etkisini gösterdi.

Sürücüler, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle yolda dikkatli ilerledi.

Polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri yakın takip ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

KARABÜK

Karabük'te sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis nedeniyle kent merkezinin yüksek kesimlerinde görüş mesafesi azaldı.

Sürücüler, sis nedeniyle trafikte dikkatli ilerledi.

Öte yandan kentteki bazı yapılar sis bulutu altında kaldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Düzce'de devrilen çimento yüklü tankerin sürücüsü yaralandıDüzce'de devrilen çimento yüklü tankerin sürücüsü yaralandı
Ordu'da serbest piyasada fındık 57 liradan işlem görüyorOrdu'da serbest piyasada fındık 57 liradan işlem görüyor
Çanakkale Boğazı’nda yunuslardan görsel şölenÇanakkale Boğazı’nda yunuslardan görsel şölen
Anahtar Kelimeler:
Karabük Düzce sis

Düzce Namaz Vakitleri 10 Ocak Salı

İmsak
06:42
Sabah
08:12
Öğle
13:08
İkindi
15:31
Akşam
17:53
Yatsı
19:18
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Parfüm şişesini üzerinize dökmenize gerek yok! İşte birkaç fıs ile gün boyu mis gibi kokmanın yolları...

Parfüm şişesini üzerinize dökmenize gerek yok! İşte birkaç fıs ile gün boyu mis gibi kokmanın yolları...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.