Düzce ve Kocaeli'de KDV indirimi denetimleri yapıldı

DÜZCE/KOCAELİ (AA) - Düzce ve Kocaeli'de ekipler, temel gıda ürünlerinde KDV oranının düşürülmesinin ardından vatandaşların güvenli şekilde alışverişlerini yapabilmesi için denetimlerini sürdürüyor.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fahiş fiyat uygulamasının önlenmesi için marketlere ve bakkallara yönelik denetim gerçekleştirdi.

İşletmelerdeki etiketleri kontrol eden ekipler, seçilen ürünlerin kasadan satışını yapıp fişleri inceledi. Reyonda ve kasada KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülüp düşürülmediğini denetleyen ekipler, işletme sahiplerine bilgilendirme yaptı.

Yapılan denetimlerde kurallara uymayan işletmeleri uyaran ekipler, yeni tarifelerin bir an önce raf fiyatlarına yansıtılmasını istedi.

- Kocaeli

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde marketlerde gıda ürünlerinde fiyat denetimi yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenlenen "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı"nda açıkladığı KDV indirimi uygulamasının ardından, zabıta ekiplerince marketlerde denetim gerçekleştirildi.

İl Ticaret Müdürlüğü ve Başiskele Belediyesi zabıta ekipleri, zincir marketler başta olmak üzere temel gıda maddesi satan işletmeleri denetledi.

Kasada kesilen fişlerin KDV oranının yüzde 1 kesilip kesilmediğini inceleyen ekipler, raflardaki etiket fiyatlarının kasada aynı olup olmadığını kontrol etti.

Satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihlerine de dikkatle bakan ekipler, eksiklikleri tutanakla kayıt altına aldı.

