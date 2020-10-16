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Düzce’de 11 Yıldır aranan şahıs yakalandı

DÜZCE HABERLERİ  | 16.10.2020 10:59 | Son Güncelleme

Düzce’de jandarma ekiplerinde yapılan uygulamada,uzun süredir aranan iki şahıs yakalandı.

Düzce’de 11 Yıldır aranan şahıs yakalandı

Düzce’de jandarma ekiplerinde yapılan uygulamada,
uzun süredir aranan iki şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin 11 yıldır arandığı ortaya çıktı.
Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan uygulamalar sürüyor. Bu kapsamda son yapılan uygulamada 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö. çilimli ilçesine bağlı Yeni Vakıflar köyündeki evinde yakalanarak cezaevine gönderildi.
Uygulamaların devamında çeşitli suçlardan Sezai K. ise Erdemli köyünde yakalanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan Sezai K.’nın üzerinden 4 gr esrar, 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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