Düzce'de 18 düzensiz göçmen yakalandı

Düzce'de yasa dışı yollarla yurt dışına geçiş hazırlığındaki 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma ekipleri, yurda kaçak yollarla giren ve Anadolu Otoyolu'nu kullanarak yurt dışına çıkmaya hazırlandığı belirlenen Afganistan uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekiplerce Kaynaşlı mevkisinde durdurulan otobüste 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Bir kişi hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan adli işlem başlatıldı.

Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi.

Uygulamada 55 metruk bina ve 145 umuma açık yer kontrol edildi, 27'si yabancı uyruklu 607 kişi sorgulandı.

Yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilerek yakalanan 9 Afganistan uyruklu kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Ayrıca uygulamada, çeşitli suçlardan aranan bir Türk vatandaşı yakalandı, uluslararası koruma kimlik belgeleri bulunan 6 Afganistan uyruklu kişi ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından tebliğ yapılmasının ardından serbest bırakıldı.

