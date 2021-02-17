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Düzce’de 2 bin 877 kişiye 2. doz Covid-19 aşısı vuruldu

17.02.2021 09:14 | Son Güncelleme:
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Düzce’de 2 bin 877 kişiye 2. doz Covid-19 aşısı vuruldu

Düzce’de 2 bin 877 kişiye 2.

Düzce’de 2 bin 877 kişiye 2. doz korona virüsü (Covid-19) aşısı vurulurken, il genelinde toplamda 22 bin 792 kişiye Covid-19 aşısı uygulandı.
Türkiye’de 14 Ocak’ta başlayan aşılama uygulaması, “Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden anbean takip edilebiliyor. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve bilim kurulu üyelerinin başlattığı aşılama süreci kademeli olarak devam ediyor.
Aşı uygulamasının başladığı 25 Ocak’tan bu zamana kadar Düzce’de toplam 19 bin 915 kişiye 1. doz Covid-19 aşısı yapıldı. Düzce’de ayrıca 2 bin 877 kişiye de 2. doz Covid-19 aşısı yapıldı. İl genelinde toplamda 22 bin 792 kişiye Covid-19 aşısı uygulandı. Aşılama süreci kademeli olarak devam ediyor.

Düzce’de 2 bin 877 kişiye 2. doz Covid-19 aşısı vuruldu

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