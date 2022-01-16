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Düzce'de 3 kişiyi bıçakla yaralayan 2 zanlı tutuklandı

16.01.2022 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de 3 kişiyi bıçakla yaralayan 2 zanlı tutuklandı

Düzce'de çıkan kavgada 3 kişinin bıçakla yaralanmasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.

Merkeze bağlı Gölormanı Köyü'nde boş bir arazide birlikte alkol alan O.Ş, Ü.S. ve E.G, yanlarına gelen S.B ile F.B ile tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda, S.B. ve F.B. bıçakla O.Ş, Ü.S. ve E.G'yi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralayarak olay yerinden kaçtı. Bağrışmaların üzerine olay yerine gelen vatandaşlar, yaralanan şahısları görerek durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yaralılar, ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, kavganın ardından olay yerinden kaçan S.B. ve F.B, Beyköy Jandarma Karakol Komutanlığı İstihbarat Şube ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, "adam öldürmeye teşebbüs ve kasten adam yaralama" suçundan tutuklandı.

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