YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Düzce'de 3 otomobilin karıştığı kazada, 3 kişi yaralandı

Düzce'de 3 otomobilin karıştığı kazada, 3 kişi yaralandı

25.07.2021 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza nedeniyle trafiğe bir süre kapanan D-100 kara yolu, araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı

Düzce'de 3 otomobilin çarpışması sonucu, 3 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu İstanbul istikametindeki Öztürkler Kavşağı mevkisinde, Adil G. idaresindeki 43 KP 224, Ceyhun E. idaresindeki 34 CYZ 565 ve Şaban D. idaresindeki 41 ADA 636 plakalı otomobiller çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle, sürücüler Ceyhun E, Şaban D. ve araç içerisindeki Cansu G. yaralandı.

Kazayı görenler, durumu 112 Acil Sağlık ve emniyet ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen ekipler, yaralıları ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Öte yandan, kaza nedeniyle D-100 kara yolu İstanbul yönünde trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik akışı yeniden sağlandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Filmleri aratmayan görüntü! Selde mahsur kalan çift böyle kurtulmuşFilmleri aratmayan görüntü! Selde mahsur kalan çift böyle kurtulmuş
PARTNER"Elimi tut aşkım""Elimi tut aşkım"
Düzce'de ciple çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandıDüzce'de ciple çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Düzce

Düzce Namaz Vakitleri 25 Temmuz Pazar

İmsak
03:50
Sabah
05:38
Öğle
13:07
İkindi
17:03
Akşam
20:26
Yatsı
22:06

Düzce Nöbetçi Eczaneler25 Temmuz Pazar

Demir Eczanesi
Merkez
Eray Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkezkkonutlar
Filiz Eczanesi
Merkezkonuralp
Seçkin Eczanesi
Akcakoca
Emel Eczanesi
Cumayeri
Neslihan Eczanesi
Cilimli
Tümünü Göster
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Mersin'de otomobilin çarptığı iki yaya öldü

Mersin'de otomobilin çarptığı iki yaya öldü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İzmir'deki silahlı kavgada ağır yaralanan kişi yaşamını yitirdi

İzmir'deki silahlı kavgada ağır yaralanan kişi yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanı Koca: "Aşılanma oranı daha düşük olsaydı, bugün daha yüksek vaka sayılarıyla karşılaşacaktık"

Sağlık Bakanı Koca: "Aşılanma oranı daha düşük olsaydı, bugün daha yüksek vaka sayılarıyla karşılaşacaktık"

Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.