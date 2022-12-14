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Düzce’de 333 konut yıkıldı

14.12.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce Valisi Cevdet Atay 791 ağır hasarlı konuttan 630’unun tahliye edildiğini, 333 konutun ise yıkımının tamamlandığını söyledi. Atay, 155 konutta tahliye çalışmalarının sürdüğünü vurguladı.

Düzce’de 333 konut yıkıldı

Vali Cevdet Atay Merkez üssü Gölyaka olan 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Sahada aktif olarak toplam bin 878 personel ve 376 aracın görev yaptığını, çadır alanlarında ise an itibariyle 3 bin 755 kişinin barındığını belirten Atay kurulan konteyner sayısının 404’e ulaştığını kaydetti.

Yurt ve pansiyonlarda toplam 37 kişinin kaldığını hatırlatan Cevdet Atay, “4 ikram aracı, 3 mobil mutfakla aracı desteği ile 12 yemek dağıtım noktasında vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz” dedi.

Vali Atay, 19 bin 590 haneye bina hasar ödemesi, 10 bin 261 kişiye de eşya zararı ödemesi gerçekleştirildiğini dile getirerek “Afet Psikososyal Destek Grubu tarafından bölgede 28 bin 565 kişiye Psikososyal destek hizmeti sunulmuştur. Depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” diye konuştu.

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