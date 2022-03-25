Düzce'de 419 sikke ve 174 tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi

Akçakoca ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 419 sikke ile 174 obje ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelinin ikametine ve aracında yapılan aramada, 419 sikke ile tarihi eser niteliğinde 174 obje ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
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