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Düzce'de 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

07.06.2021 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

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Düzce'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu İstanbul istikametinde P.Z idaresindeki 06 ESB 065 plakalı otomobil, Küçükmelen mevkisinde kırmızı ışıkta önünde duran G.F. yönetimindeki 14 EZ 450 plakalı minibüse çarptı.

Arkadan gelen 5 araç da yol ortasında kaza yapan araçlara çarparak durabildi.

Kazada araçlarda bulunan Hüseyin Y, Melahat K, Hatice, Sevgi ve Mehmet Ali U. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yarım saat kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Düzce

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