Düzce'de ada çayı hasadı yapıldı

Düzce'de yağ, çay ve baharat elde edilmesi amacıyla Tarımsal Kalkınma Merkezi Projesi kapsamında dikimi yapılan tıbbi aromatik bitkilerde ilk ürün ada çayından alındı.

Düzce Belediyesi, Düzce Üniversitesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde hazırlanan, Formlife ile Beltur A.Ş'nin iştirakçi olduğu proje kapsamında Kasım 2021'de ekilen ada çayı, biberiye, kekik ve melisa tohumları ürün vermeye başladı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 6 dönümlük proje alanı içerisinde ilk hasat ada çayında yapıldı. Hasat çalışmalarına Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden de katıldı.

Damlama sulama sistemiyle üretilen ada çayı, kurutma işlemi sonrası bitkisel çay olarak kullanıma hazır hale getirilecek.

Yağ, çay ve baharat olarak kullanılacak ürünler, Beltur A.Ş'ye devredilerek çiftçiler ve kadın çalışanların kazanç elde etmesi sağlanacak.

