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  4. Düzce'de ağlara takılan 8 kilogramlık levrek 960 liraya satıldı

Düzce'de ağlara takılan 8 kilogramlık levrek 960 liraya satıldı

DÜZCE HABERLERİ  | 15.01.2020 15:21 | Son Güncelleme

Düzce'de ağlara takılan 8 kilogramlık levrek 960 liraya satıldı

Batı Karadeniz Bölgesi'nin önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçıların ağlarına takılan 8 kilogramlık levrek 960 liradan alıcı buldu.

70 santimetre boyundaki, 8 kilogramlık levrek tezgahta hiç beklemeden satıldı.

Levreği, kilogramı 120 liradan 960 liraya satan balıkçı Volkan Sarıkaya, yaptığı açıklamada, levreği kilogramı pahalı olduğu için genelde işletme sahiplerinin aldığını belirtti.

Sarıkaya, "Levrek lezzetli bir balıktır. Hiçbir şeye değişilmez. Güzeldir çok lezzetlidir." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Akçakoca Düzce Levrek

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